A festa estava armada no SoFi Stadium, em Los Angeles, e a seleção dos Estados Unidos não decepcionou sua torcida. Na noite desta sexta-feira, 12, os anfitriões dominaram o Paraguai do início ao fim, vencendo com autoridade por 4 a 1 na estreia de ambas as equipes pela Copa do Mundo 2026.

Com uma atuação de gala do atacante Folarin Balogun, que nasceu nos EUA por acaso e foi herói com dois gols, os americanos ditaram o ritmo do jogo e confirmaram o favoritismo no Grupo D.

Com o resultado, os Estados Unidos assumem a liderança provisória da chave D e ganham moral para enfrentar a Austrália na próxima rodada. Já o Paraguai precisará juntar os cacos e buscar a recuperação no duelo decisivo contra a Turquia.

Início avassalador define o rumo

A narrativa da partida foi desenhada logo nos primeiros minutos. Impondo um ritmo intenso, os donos da casa abriram o placar aos 7 minutos, contando com a infelicidade adversária. Após grande jogada de Pulisic pela esquerda, a bola sobrou para McKennie cruzar e ver Bobadilla, do São Paulo, desviar e marcar o primeiro gol da Copa de 2026.

O gol precoce desestabilizou a equipe sul-americana, que viu os Estados Unidos assumirem o controle absoluto da posse de bola, chegando a registrar 70% de domínio na primeira etapa.

Eficiência cirúrgica e brilho do artilheiro

A superioridade territorial logo se transformou em vantagem confortável. Aos 31 minutos, a sintonia do ataque norte-americano funcionou perfeitamente: Pulisic serviu Balogun na área, e o camisa 9 não perdoou, ampliando o marcador. O Paraguai até tentou respirar, mas esbarrou na solidez defensiva rival e em suas próprias limitações criativas.

Quando os sul-americanos pareciam aguardar o intervalo, Balogun voltou a castigar. Aos 49 minutos, o atacante ganhou no corpo da dupla de zaga formada por Alderete e Gustavo Gómez e finalizou bonito de canhota, levando um incontestável 3 a 0 para os vestiários.

Esperança efêmera e o golpe de misericórdia

Na volta para o segundo tempo, o ritmo do jogo diminuiu. O técnico Gustavo Alfaro tentou dar sobrevida ao Paraguai com alterações, e a entrada de Maurício surtiu efeito. Aos 28 minutos, após passe de Enciso, o meia bateu no cantinho e diminuiu o prejuízo, dando um fio de esperança aos visitantes.

O momento de tensão quase foi dissipado logo em seguida, quando Tillman perdeu uma chance inacreditável de frente para o goleiro Gill, recuando a bola nas mãos do arqueiro.

Apesar do susto, os Estados Unidos souberam administrar a vantagem e esfriar a reação paraguaia. Já nos acréscimos, aos 52 minutos, Reyna, que havia saído do banco de reservas, acertou um belo chute cruzado da entrada da área para dar números finais à goleada e selar a festa em Los Angeles.