Folarin Balogun. Os Estados Unidos, não tão fanáticos pelo soccer, como chamam o bom e velho futebol, conheceram um novo herói esportivo nesta sexta-feira, 12, na estreia da Copa do Mundo de 2026, em Los Angeles, diante do Paraguai. O mais curioso é que Balogun nasceu nos EUA por acaso.
O camisa 20 da seleção da casa marcou dois gols no triunfo parcial por 3 a 0 dos EUA na primeira etapa. O atacante de 1.78,m jamais atuou em clubes de seu país. Isso porque se mudou ainda com poucos meses para Londres.
Americano “por acaso”
De acordo com o jornal inglês The Guardian, os pais de Balogun visitaram Nova Iorque durante as férias do trabalho, com o bebê ainda no ventre da mãe. No entanto, a companhia aérea se recusou a permitir o embarque de volta da família devido à proximidade do parto, e Balogun acabou nascendo no Brooklyn, em Nova York. Com um mês de vida, retornou a Londres, onde cresceu.
Cria das categorias de base do inglês Arsenal, Balogun, hoje com 24 anos, atua no Monaco, da França, pelo qual já soma 31 gols e 9 assistências em 91 jogos desde 2023.
Antes, passou por empréstimo por Middlesbrough, da Inglaterra, e pelo Reims. Pelo clube da França, brilhou com 21 gols em 37 partidas.
Filho de nigerianos, Balogun poderia ter atuado tanto pela Nigéria quanto pela Inglaterra, seleção que defendeu nas categorias sub-18 e sub-21. No entanto, ao perceber que não teria chances pelo English Team adulto, optou pelo seu país de nascimento, desde 2023.
Pela seleção americana, chegou a 11 gols e 3 assistências em 28 jogos, e tem dois títulos da Nations League da Concacaf, em 2023 e 2024.