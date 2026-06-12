País-sede que receberá mais jogos na Copa do Mundo, os Estados Unidos fazem a sua estreia na competição contra o Paraguai, nesta sexta-feira, 12, às 22h (de Brasília). A partida será disputada na Califórnia, no SoFi Stadium.
Antigos países do continente americano, Estados Unidos e Paraguai tem muita história para contar. A PLACAR separou quatro curiosidades de cada nação; confira.
Estados Unidos
Rico em biomas
Os Estados Unidos abrigam cerca de dez grandes biomas diferentes, incluindo tundra ártica, florestas boreais, pradarias, desertos, vegetação mediterrânea, florestas temperadas e áreas tropicais. Como base de comparação, o Brasil abriga seis.
Pode furar sinal vermelho?
Diferente do Brasil, onde o semáforo vermelho é parada obrigatória para os carros, nos Estados Unidos, o motorista pode fazer uma conversão a direita mesmo com o sinal “fechado”. A luz vermelha impede apenas que os carros sigam em frente.
Terceiro lugar em 1930
Até hoje a melhor campanha dos Estados Unidos em uma Copa do Mundo é em 1930. No primeiro Mundial organizado pela Fifa, os americanos venceram a Bélgica e o Paraguai, por 3 a 0, e chegaram às semifinais, quando foram derrotados pela Argentina.
Copa de 1994 trouxe grandes mudanças
No outro Mundial sediado nos Estados Unidos, em 1994, que a Fifa implementou regras que mudaram o futebol: como a vitória valer três pontos, a proibição do recuo para o goleiro e o placar nas transmissões de TV presentes o tempo todo.
Paraguai
Guerra sangrenta
As estimativas variam, mas a Guerra do Paraguai pode ter eliminado entre 50% e 70% da população do país. Entre os homens adultos, algumas estimativas apontam perdas superiores a 80%.
Duas línguas oficiais
Além do espanhol, trazido pelos colonos, os paraguaios também aprendem na escola o Guarani, idioma indígena e ancestral do país. O Paraguai é o único país da América do Sul com um idioma originário considerado oficial.
Primeira medalha olímpica
O futebol masculino deu ao Paraguai a primeira medalha olímpica de sua história, em 2004. Os paraguaios terminaram com a prata, perdendo a final para a Argentina.
Camisa tem frase em guaraní
A camisa da seleção paraguaia nesta Copa do Mundo carrega uma frase carregada de simbologia e importância histórica. “NDAIPÓRI KYHYJE” é uma frase em guarani que pode ser traduzida para “NÃO HÁ MEDO”.