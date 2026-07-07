Uma série de erros individuais custou caro para os Estados Unidos. Jogando em casa, no Lumen Field, em Seattle, a seleção norte-americana foi derrotada por 4 a 1 pela Bélgica nesta segunda-feira, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Os europeus não perdoaram as falhas da defesa anfitriã e construíram o placar com gols de De Ketelaere (duas vezes), Vanaken e Lukaku, enquanto Tillman descontou para os donos da casa. A partida marcou a volta de Balogun após a anulação do cartão vermelho.
Início intenso e resposta imediata
A partida começou com a Bélgica impondo um ritmo forte e pressionando a saída de bola americana. A estratégia deu resultado logo aos 9 minutos, quando Dest cochilou na disputa com Raskin dentro da área. O volante cruzou rasteiro e De Ketelaere apareceu livre para abrir o placar. Os Estados Unidos, acuados em seu campo defensivo, demoraram a reagir, mas encontraram o empate aos 31 minutos. Tillman cobrou falta frontal, a bola desviou na barreira e enganou o goleiro Courtois, incendiando a torcida local. No entanto, a alegria durou pouco. Apenas dois minutos depois, Trossard cruzou da esquerda e De Ketelaere ganhou pelo alto para recolocar os belgas em vantagem.
Erros fatais custam a eliminação
No segundo tempo, a esperança de uma reação norte-americana foi sepultada por falhas individuais grotescas. Aos 12 minutos, o goleiro Freese saiu da área para cortar um lançamento, demorou para afastar o perigo e entregou a bola nos pés de Vanaken, que havia entrado no lugar do lesionado Onana. O meia belga bateu para o gol vazio e ampliou o marcador. O golpe desanimou os donos da casa, que pouco ameaçaram a meta de Courtois na etapa final. Já nos acréscimos, aos 48 minutos, o zagueiro Richards errou na saída de bola e entregou para Lukaku. O atacante invadiu a área e finalizou rasteiro para transformar a vitória em goleada e dar números finais ao confronto.
Com o resultado, a Bélgica segue viva no torneio e avança para enfrentar a Espanha nas quartas de final. Já os Estados Unidos, única seleção anfitriã que ainda estava na disputa, se despedem da competição de forma melancólica diante de sua torcida.