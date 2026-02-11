Maurício, do Palmeiras, pode jogar a Copa do Mundo de 2026. De acordo com apuração do Nosso Palestra, o jogador conseguiu a naturalização paraguaia em decisão homologada pela Fifa na última segunda, 9. Com isso, o meia poderá disputar o torneio pela seleção do Paraguai, ao lado de seus companheiros Gustavo Gómez e Ramón Sosa.

A naturalização de Maurício já vinha sendo analisada por ele há alguns anos, como apurou o Nosso Palestra. Por ser filho de pai paraguaio, o processo de naturalização do camisa 18 do Palmeiras foi facilitado. O portal ainda revelou que o jogador passou sua adolescência no Paraguai.

Devido à homologação da Fifa nesta semana, o meia já pode ser convocado pelo Paraguai na Data Fifa de março. Além dos compromissos de março, existe ainda a possibilidade da seleção paraguaia convocar Maurício para disputar a Copa do Mundo deste ano.

Na atual temporada, Maurício jogou seis partidas pelo Palmeiras, com dois gols e uma assistência. Desde que chegou ao time alviverde em 2024, o meia atuou em 81 partidas, com 16 gols e 12 assistências.

A última vez que a seleção paraguaia disputou uma Copa do Mundo foi em 2010, na África do Sul. Na ocasião, o Paraguai se classificou em primeiro lugar no grupo F, com cinco pontos, desbancando Eslováquia, Nova Zelândia e Itália. A Albirroja eliminou o Japão nas oitavas de final, mas caiu nas quartas para a Espanha, campeã da Copa de 2010.

Números de Maurício

Palmeiras – 81 jogos, 16 gols e 12 assistências

Internacional – 176 jogos, 25 gols e 25 assistências

Cruzeiro – 41 jogos, 6 gols e 3 assistências