Brian Cipenga entrou para a história da República Democrática do Congo ao marcar o gol da vitória parcial por 1 a 0 sobre a Inglaterra, nesta terça-feira, 1º, pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. O feito ganha contornos ainda mais improváveis pela trajetória do atacante: aos 28 anos, ele jamais disputou uma partida sequer na primeira divisão de qualquer país.

Revelado pelo Boavista, de Portgual, Cipenga passou praticamente toda a carreira nas divisões inferiores do futebol português. Defendeu Freamunde, Famalicão, SC Ideal, Anadia, Länk Vilaverdense e Paços de Ferreira antes de se transferir para o Castellón, da Segunda Divisão Espanhola, em 2024.

Mesmo vivendo sua melhor fase na Espanha, o congolês segue sem estrear na elite. Na temporada passada, disputou 30 partidas pelo Castellón, de La Liga, 2, com seis gols e nove assistências, em desempenho que despertou o interesse do Almería.

A ascensão da carreira, contudo, demorou. Cipenga só se estabilizou no futebol aos 25 anos, depois de temporadas entre a terceira e a quarta divisões portuguesas. Antes disso, no início de sua trejtória, ainda enfrentou dificuldades para manter a carreira e chegou a ficar praticamente dois anos sem atuar.

Cipenga tem 11 jogos pela RD do Congo. Nesta quarta, o atacante nascido em Kinshasa, a capital de seu país, marcou o seu primeiro gol pela seleção nacional.