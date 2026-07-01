O técnico da seleção do Canadá, o americano Jesse Marsch, foi surpreendido nesta quarta-feira, 1º, em Houston, ao ser informado pelos jornalistas de que o país já havia garantido 26 milhões de dólares (R$ 135,4 milhões) em premiações da Fifa nesta Copa do Mundo. A equipe iniciou a preparação para o decisivo duelo contra Marrocos, que ocorre no sábado, 4, às 14h (de Brasília).

“Você e a federação já asseguraram uma quantia expressiva em premiações até aqui…”, questionava um jornalista, quando foi interrompido por Marsch: “olha, eu nem sei do quanto estamos falando. Você sabe qual é o valor da premiação?, respondeu o treinador, que ficou surpreso ao ser informado do montante.

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“De forma geral, eu e o Kevin [Blue] (secretário-geral da federação canadesense) arrecadamos bastante dinheiro em nossas carreiras, mas não na casa dos 26 milhões de dólares (risos). E, por mais que tenhamos feito muito pelas categorias de base e tentado estruturar tudo ao redor da seleção, eu sempre soube que a melhor contribuição que eu poderia dar para o esporte era fazer este time ter sucesso”, iniciou dizendo o treinador.

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Para esta edição, a Fifa distribuiu a quantia de 10,5 milhões de dólares (R$ 54,7 milhões) para cada seleção participante, além de garantir mais 15 milhões de dólares (R$ 78,1 milhões) para os países que ficarem do nono ao 16º lugar – posição já assegurada pelos canadenses. A Canada Soccer, por meio de um acordo coletivo, prevê que 50% do montante seja dividido entre jogadores das seleções masculina e feminina.

Marsch assumiu o comando da seleção canadense em 2024 às portas da disputa da Copa América. Na ocasião, chamou a atenção a rápida mudança de comportamento da equipe, que teve campanha elogiada na competição continental, só sendo eliminada na semifinal para a campeã Argentina. Agora, ele pede por mais investimentos em estrutura para o desenvolvimento da seleção.

“Tenho acumulado muitas funções por aqui e, honestamente, gostado dessa dinâmica. Já disse isso várias vezes: uma das coisas que sempre detestei na carreira de treinador é o fato de ser julgado puramente por vitórias e derrotas, quando, na verdade, todos nós gostaríamos de ser avaliados além disso. Sendo assim, o que mais necessitamos e imploramos neste país é infraestrutura para as seleções nacionais de base. É fundamental termos um centro de treinamento de ponta, técnicos dedicados à formação em tempo integral, equipes juvenis estruturadas e alojamentos. Precisamos alinhar as diretrizes exigidas no mais alto nível do futebol internacional com a identidade dos nossos jogadores e do nosso país”, afirmou.

Já perto da estreia no Mundial, em maio, o treinador assinou uma extensão de contrato de quatro anos com o Canadá, válida até a Copa do Mundo de 2030.

“Por que eu renovei o contrato? Não preciso de mais dinheiro, de estabilidade no emprego ou de qualquer outra garantia que o novo vínculo ofereça. Fiz isso porque acredito que podemos continuar transformando o esporte por aqui. Fico feliz que as coisas estejam caminhando bem e que agora o saldo de opiniões seja mais positivo do que negativo, embora eu saiba que sempre haverá críticas ferrenhas a meu respeito, o que faz parte do cargo. Mas acredito que todos os envolvidos na gestão do futebol no país temos uma oportunidade de ouro, inclusive financeira, para impulsionar uma mudança real”, explicou.

“Os projetos para o centro de treinamento já estão desenhados. Temos planos para alojamentos, programas de intercâmbio e nomes de profissionais para compor a comissão técnica da base. Além disso, estruturamos como desenvolver o esporte em diferentes categorias, tanto no masculino quanto no feminino. Já possuímos a expertise necessária e, agora que contaremos com esse suporte financeiro, acredito que podemos finalmente tirar tudo do papel e construir algo sólido. Tenho muito orgulho do que foi feito com esses atletas, mas sei que este é apenas o primeiro passo diante do que o país necessita”, completou.

O Canadá chegou para a sua terceira participação em Copas tendo perdido apenas dois dos 17 jogos disputados desde 2025. O país jamais havia marcado um gol na competição, fato superado pelos quatro pontos somados na fase de grupos, que asseguraram a segunda colocação. Nos 16 avos de final, superou a África do Sul.

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