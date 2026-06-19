Ao longo de 23 edições, a Copa do Mundo foi o palco de histórias memoráveis, sorrisos inesquecíveis e momentos de festa e alegria. O torneio, no entanto, também presenciou episódios chocantes, com lesões preocupantes que tiraram grandes atletas do Mundial.

Ainda na segunda rodada, a Copa do Mundo de 2026 virou palco para uma grave lesão nesta quinta-feira, 18. Durante o duelo entre Canadá e Catar, válido pela segunda rodada do grupo B, o volante canadense Ismaël Koné quebrou a perna esquerda após uma entrada do catari Assim Madibo.

“Aconteceu bem em frente ao banco de reservas. Escutamos o osso quebrar”, disse Jesse Marsch, técnico do Canadá, sobre a lesão de Koné.

O lance não chocou apenas quem estava no estádio assistindo ao duelo, mas repercutiu também na imprensa internacional. O jornal português A Bola, por exemplo, descreveu a contusão como “arrepiante”. O espanhol Marca, por outro lado, classificou a imagem como a “mais impactante da Copa do Mundo”.

Lesão de Neymar na Copa de 2014

Nas quartas de final entre Brasil e Colômbia, uma grave lesão tirou Neymar do torneio. Aos 41 minutos da segunda etapa, o colombiano Camilo Zuñiga acertou uma joelhada nas costas do camisa 10, resultando em uma fratura na terceira vértebra lombar. O brasileiro só retornou aos gramados após 45 dias.

Susto na Copa de 2006

O duelo da fase de grupos entre Inglaterra e Suécia ficou marcado pela lesão do atacante inglês Michael Owen. Ainda no início da partida, o ex-jogador rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito sem qualquer contato. Afastado por dez meses, Owen nunca voltou a ter a explosão de seu início de carreira.

Filme de terror na Copa de 1982

Na semifinal entre França e Alemanha, o francês Patrick Battiston sofreu uma das faltas mais graves da história das Copas. Na segunda etapa, o defensor chutou uma bola para fora, colidiu com o goleiro alemão Harald Schumacher em seguida e deixou o campo inconsciente. Costelas quebradas, dentes perdidos e uma amnésia foi o resultado para Battiston após o lance.

Lesão que tirou Pelé da Copa de 1962

Após conquistar a Copa do Mundo de 1958, Pelé chegava à edição de 1962 já com status de estrela mundial. Sua participação, no entanto, durou apenas um jogo e meio. Após a vitória contra o México na estreia, Pelé sofreu um estiramento no músculo adutor da perna esquerda contra a Tchecoslováquia no jogo seguinte, voltando somente após o fim do torneio.