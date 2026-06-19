Ao longo de 23 edições, a Copa do Mundo foi o palco de histórias memoráveis, sorrisos inesquecíveis e momentos de festa e alegria. O torneio, no entanto, também presenciou episódios chocantes, com lesões preocupantes que tiraram grandes atletas do Mundial.

Ainda na segunda rodada, a Copa do Mundo de 2026 virou palco para uma grave lesão nesta quinta-feira, 18. Durante o duelo entre Canadá e Catar, válido pela segunda rodada do grupo B, o volante canadense Ismaël Koné quebrou a perna esquerda após uma entrada do catari Assim Madibo.

“Aconteceu bem em frente ao banco de reservas. Escutamos o osso quebrar”, disse Jesse Marsch, técnico do Canadá, sobre a lesão de Koné.

O lance não chocou apenas quem estava no estádio assistindo ao duelo, mas repercutiu também na imprensa internacional. O jornal português A Bola, por exemplo, descreveu a contusão como “arrepiante”. O espanhol Marca, por outro lado, classificou a imagem como a “mais impactante da Copa do Mundo”.

Lesão de Neymar na Copa de 2014

Neymar foi cortado da Copa do Mundo de 2014 após levar joelhada nas costas do colombiano Camilo Zuñiga - Castelão -Alexandre Battibugli/PLACAR

Neymar foi cortado da Copa do Mundo de 2014 após levar joelhada nas costas do colombiano Camilo Zuñiga – Castelão -Alexandre Battibugli/PLACAR

Nas quartas de final entre Brasil e Colômbia, uma grave lesão tirou Neymar do torneio. Aos 41 minutos da segunda etapa, o colombiano Camilo Zuñiga acertou uma joelhada nas costas do camisa 10, resultando em uma fratura na terceira vértebra lombar. O brasileiro só retornou aos gramados após 45 dias.

Susto na Copa de 2006

Michael Owen, atacante inglês, venceu a Bola de Ouro de 2001, enquanto jogava pelo Liverpool

Michael Owen, atacante inglês, venceu a Bola de Ouro de 2001, enquanto jogava pelo Liverpool

O duelo da fase de grupos entre Inglaterra e Suécia ficou marcado pela lesão do atacante inglês Michael Owen. Ainda no início da partida, o ex-jogador rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito sem qualquer contato. Afastado por dez meses, Owen nunca voltou a ter a explosão de seu início de carreira.

Filme de terror na Copa de 1982

Patrick Battiston com o uniforme da França - Reprodução/@equipedefrance

Patrick Battiston com o uniforme da França – Reprodução/@equipedefrance

Na semifinal entre França e Alemanha, o francês Patrick Battiston sofreu uma das faltas mais graves da história das Copas. Na segunda etapa, o defensor chutou uma bola para fora, colidiu com o goleiro alemão Harald Schumacher em seguida e deixou o campo inconsciente. Costelas quebradas, dentes perdidos e uma amnésia foi o resultado para Battiston após o lance.

Lesão que tirou Pelé da Copa de 1962

Pelé com a camisa da seleção brasileira - Foto: Reprodução / Redes Sociais Pelé

Pelé com a camisa da seleção brasileira – Foto: Reprodução / Redes Sociais Pelé

Após conquistar a Copa do Mundo de 1958, Pelé chegava à edição de 1962 já com status de estrela mundial. Sua participação, no entanto, durou apenas um jogo e meio. Após a vitória contra o México na estreia, Pelé sofreu um estiramento no músculo adutor da perna esquerda contra a Tchecoslováquia no jogo seguinte, voltando somente após o fim do torneio.