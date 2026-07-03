A França segue como favorita a conquistar a Copa do Mundo de 2026. Após a vitória por 3 a 0 diante da Suécia e classificação às oitavas, as chances dos franceses saltaram de 15,2% para 24,2%. O levantamento é uma parceria do Gato Mestre com o economista Bruno Imaizumi.
Em seguida, a Argentina é a segunda seleção com mais chances de título, com 16,4%. Os hermanos entram em campo nesta sexta-feira, 3, contra Cabo Verde, pela fase de 16 avos de final da Copa. Quem fecha o pódio é a Espanha, com 14,7%, que garantiu vaga nas oitavas de final após vencerem a Áustria por 3 a 0.
Chances da seleção brasileira
O Brasil aparece somente depois de França, Argentina e Espanha. A seleção brasileira viu suas chances caírem de 9,1%, após a vitória sobre o Japão, para 5,9%, segundo o levantamento.
A equipe comandada por Carlo Ancelotti entra em campo neste domingo, 5, contra a Noruega, pelas oitavas de final da Copa. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos.
Veja quais são as chances de cada seleção de conquistar a Copa
- França – 24,2%
- Argentina – 16,4%
- Espanha – 14,7%
- Brasil – 5,9%
- Marrocos – 5,5%
- Inglaterra – 5,3%
- Portugal – 5,1%
- Bélgica – 4,4%
- Suíça – 4,1%
- Noruega – 3,5%
- México – 3,1%
- Colômbia – 2,0%
- Estados Unidos – 1,7%
- Gana – 1,1%
- Egito – 0,9%
- Paraguai – 0,8%
- Austrália – 0,7%
- Canadá – 0,6%
- Cabo Verde – <0,01%
Fonte: Gato Mestre e Bruno Imaizumi