A Alemanha anunciou a saída do treinador Julian Nagelsmann nesta sexta-feira, 3, em comunicado oficial. A Federação Alemã de Futebol afirmou que o jovem técnico havia colocado o seu cargo a disposição, na última quinta-feira, por conta da eliminação precoce para o Paraguai, nos 16 avos de final da Copa do Mundo.

A derrota nos pênaltis para o Paraguai foi vista como mais um vexame da Alemanha em Copas do Mundo. Nos últimos dois Mundiais, de 2018 e 2022, a seleção foi eliminada na fase de grupos.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

A DFB também confirmou o interesse na contratação de Jürgen Klopp, que segundo a federação teria sinalizado uma “ampla disposição em assumir o cargo”.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

Nota da Alemanha

Os representantes dos acionistas e o conselho de supervisão da DFB GmbH & Co. KG decidiram hoje, por unanimidade, a pedido do presidente da DFB, Bernd Neuendorf, rescindir imediatamente o contrato com o técnico da seleção nacional, Julian Nagelsmann . Julian Nagelsmann já havia solicitado sua exoneração do cargo no dia anterior, em reunião confidencial com a direção da associação, após o resultado decepcionante da Copa do Mundo FIFA de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México . O pedido foi agora atendido pelos representantes dos acionistas e pelo conselho de supervisão.

“Um agradecimento especial aos fãs”

Julian Nagelsmann explica: “Refleti muito nos dias que se seguiram à nossa eliminação e consultei pessoas de confiança, tanto pessoalmente quanto dentro da federação. A decisão não foi nada fácil para mim. Minha prioridade sempre foi o sucesso da equipe . Depois de uma decepção tão amarga, eles merecem a chance de um novo começo. Quero agradecer à minha comissão técnica, à equipe de apoio e a todos na federação que nos apoiaram, especialmente aos jogadores com quem tive o privilégio de trabalhar. Um agradecimento especial também aos torcedores. Vocês nos carregaram, confiaram em nós, nos deram energia, mesmo nos momentos difíceis. Me dói muito termos decepcionado vocês e não termos conseguido proporcionar mais noites memoráveis ​​de futebol nesta Copa do Mundo. Vocês mereciam muito mais!”

O diretor esportivo Rudi Völler disse: “Após a decepcionante eliminação na Copa do Mundo para todos, a decisão de Julian merece nosso respeito. Porque ele está assumindo a responsabilidade onde gostaria de continuar moldando as coisas, colocando a seleção nacional como um todo acima de si mesmo. Claro, todos nós gostaríamos de um resultado diferente no torneio e de uma atuação mais convincente da nossa equipe. Mas Julian é e continua sendo um excelente treinador, e estou convencido de que ele seguirá em sua trajetória de sucesso. Sou sinceramente grato a Julian pela confiança e cooperação amigável.”

A direção da DFB busca conversar com Klopp.



Além do técnico da seleção, Julian Nagelsmann, seus dois auxiliares, Benjamin Glück e Benjamin Hübner, também deixarão a DFB. A DFB gostaria de expressar sua sincera gratidão pela dedicação deles.

Com relação à nomeação de um novo treinador, a direção da DFB agora buscará conversar com Jürgen Klopp . Ele já sinalizou sua ampla disposição em assumir o cargo.

Além disso, durante a reunião de hoje dos representantes dos acionistas e do conselho fiscal, o diretor esportivo Andreas Rettig anunciou que não renovará seu contrato, que expira no final do ano, por motivos pessoais. Ele já havia informado o presidente da DFB sobre isso antes do início da atual Copa do Mundo da FIFA.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google