O atacante Lennart Karl, 18, promessa do Bayern de Munique e da seleção alemã, foi cortado da Copa do Mundo de 2026. Na última sexta-feira (5), o jogador sofreu uma ruptura de fibras musculares na coxa esquerda durante um treino em Chicago, nos Estados Unidos. A lesão foi confirmada após exames médicos, impedindo a estreia do jovem em Mundiais. O técnico Julian Nagelsmann já havia expressado preocupação com a condição de Karl antes da confirmação do corte.

Lesão e desfalque na seleção alemã

Lennart Karl utilizou as redes sociais para manifestar profunda tristeza. “Não sei por onde começar, mas dói indescritivelmente ter que perder o maior torneio do mundo. Fiz de tudo para estar apto para a Copa do Mundo. Infelizmente, as lesões muitas vezes vêm na hora mais infeliz”, publicou o atleta, prometendo voltar mais forte e desejando sucesso à equipe. Pelo Bayern de Munique, Karl disputou cerca de 40 partidas pela equipe principal, conquistando o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha nesta temporada.

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Impacto e substituto para Nagelsmann

A ausência de Karl, que era considerado uma forte opção para a titularidade ou para entrar no decorrer das partidas, representa um desafio para Julian Nagelsmann. Para a vaga, o técnico alemão convocou o meio-campista Assan Ouédraogo, 20, do RB Leipzig. Outras opções para as posições de ataque incluem Kai Havertz, do Arsenal, que pode atuar como centroavante ou ponta, e jogadores como Nick Woltemade, do Newcastle, Undav e Jamie Leweling, do Stuttgart.

Preparação da Alemanha para o Mundial

A lesão de Karl ocorreu um dia antes da vitória da Alemanha sobre os Estados Unidos, em amistoso no Soldier Field, Chicago.

A campanha da Alemanha na Copa do Mundo de 2026 terá início em 14 de junho, contra Curaçao, no NRG Stadium, em Houston, Texas. A equipe está no Grupo E, que também inclui Costa do Marfim e Equador.

Os jogos seguintes serão contra a Costa do Marfim em Toronto, Canadá, em 20 de junho, e contra o Equador em East Rutherford, Nova Jersey, em 25 de junho. A seleção alemã, que teve eliminações na fase de grupos em 2018 e 2022, busca recuperar seu protagonismo no cenário mundial.

Elenco alemão e retorno de Manuel Neuer

A atual seleção alemã conta com nomes importantes como Antonio Rudiger, do Real Madrid, Joshua Kimmich e Jamal Musiala, do Bayern de Munique, Leroy Sané, do Galatasaray, e Florian Wirtz, do Liverpool. Um dos destaques é o retorno do goleiro Manuel Neuer, 40, também do Bayern de Munique, que havia se aposentado da seleção, mas foi convencido por Nagelsmann a disputar a quinta Copa do Mundo.