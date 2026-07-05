O futebol tem os seus favoritos e também os seus sonhadores. Em entrevista coletiva, o técnico da Noruega, Stale Solbakken, não escondeu o que pensa sobre a superioridade da seleção brasileira diante daquela comandada por ele. Mas, não deixou de acreditar que pode sair do MetLife Stadium neste domingo, 5, com um resultado positivo.

“O Brasil ainda é o favorito. Eu disse que talvez não sejam mais os grandes favoritos, como foram anos atrás. É difícil atribuir uma porcentagem”, explicou Solbakken. “O que importa é o seguinte: podemos bater o Brasil, mas para isso teremos que jogar o nosso 100% em campo. Temos sim uma chance de bater o Brasil.”

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Ainda assim, o norueguês expressou grande preocupação com o setor ofensivo da Amarelinha: “Temos que ver se vamos dar conta da mudança de combinações que o trio de ataque do Brasil trará. Eles podem jogar com quatro jogadores na frente, assim como foi no segundo tempo do jogo contra o Japão. Temos que ver se vamos conseguir acompanhá-los.”

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Questionado se seria uma supresa a Noruega superar o Brasil, Solbakken não titubeou: “Sim, acho que seria uma surpresa.”

Sobre o duelo Gabriel Magalhães x Erling Haaland, o técnico evitou polemizar. Para ele, o confronto é entre duas equipes, e não entre dois jogadores. “O Brasil tem uma das maiores parcerias de defesa nesta Copa. São dois jogadores [Gabriel Magalhães e Marquinhos] que estão no topo do futebol mundial, mas será um jogo entre Brasil e Noruega. Sem dúvida, haverá duelos importantes. Para mim, se resume a um jogo de Brasil e Noruega.”

As seleções brasileira e norueguesa entram em campo neste domingo às 17h do horário de Brasília. Que vencer enfrenta México ou Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

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