Em uma partida eletrizante e marcada por reviravoltas, a Inglaterra superou o México por 3 a 2 na noite deste domingo (05), no Estádio Azteca, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Mesmo jogando com um a menos durante boa parte do segundo tempo, a seleção europeia construiu sua vantagem com eficiência e suportou a forte pressão dos donos da casa nos minutos finais para carimbar sua classificação.

Eficiência inglesa e resposta imediata

O confronto começou com o México tentando impor seu ritmo diante de sua torcida, esbarrando em grandes defesas do goleiro Pickford. No entanto, a eficiência cirúrgica da Inglaterra falou mais alto na reta final da primeira etapa. Em um intervalo de apenas dois minutos, Jude Bellingham roubou a cena. Aos 36, o meia aproveitou cruzamento na medida de Saka para abrir o placar de cabeça. Logo na sequência, aos 38, Bellingham apareceu novamente pelo centro da área, após passe de Harry Kane, para ampliar a vantagem.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Quando o cenário parecia tranquilo para os visitantes, Quiñones aproveitou uma sobra na grande área aos 42 minutos e encheu o pé, diminuindo o prejuízo mexicano antes do intervalo e incendiando o Azteca.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

Expulsão, pênaltis e drama até o fim

O segundo tempo reservou ainda mais emoção e tensão. Aos 8 minutos, o zagueiro inglês Quansah recebeu cartão vermelho direto após dura entrada em Gallardo, com auxílio do VAR, deixando a Inglaterra com dez em campo. Apesar da desvantagem numérica, os ingleses chegaram ao terceiro gol aos 15 minutos: Gordon foi derrubado na área e Harry Kane cobrou o pênalti com firmeza.

A resposta mexicana veio na mesma moeda. Aos 24 minutos, após nova intervenção do árbitro de vídeo, Kane cometeu falta dentro da área. Raúl Jiménez bateu rasteiro e recolocou o México no jogo.

Pressão sufocante e classificação garantida

Nos minutos finais, o que se viu foi um verdadeiro ataque contra defesa. Apoiado por sua torcida e com três centroavantes em campo, o México se lançou desesperadamente em busca do empate. A equipe da casa empilhou cruzamentos e finalizações, parando na segurança de Pickford e vendo lances passarem raspando a meta inglesa. Com muita resiliência, a Inglaterra sobreviveu aos 11 minutos de acréscimos e garantiu a vitória.

Com o resultado, a seleção inglesa avança para as quartas de final e terá como próximo adversário a Noruega, que eliminou o Brasil mais cedo. Já o México se despede do Mundial em casa.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google