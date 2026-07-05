Após a eliminação do Brasil para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o capitão Marquinhos teve dificuldade em explicar o que aconteceu em campo. Ainda assim, em entrevista para a CazéTV, o zagueiro tentou analisar a partida no MetLife Stadium, futuro palco da grande final deste Mundial.

“A gente sabe que esses jogos são muito difíceis, qualquer bola é decisiva e, hoje, a seleção da Noruega conseguiu ser eficaz nas bolas que eles tiveram. A gente pecou muito nas chances que a gente teve, tivemos pênaltis, tivemos algumas outras chances”, ponderou.

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Segundo o jogador, em uma Copa do Mundo, que erra menos consegue passar de fase. Ele também aproveitou o momento para assumir a culpa pela elminação precoce: “Eu como capitão, os jogadores mais velhos, temos que assumir essa culpa para que as próximas gerações possam ter tranquilidade para trabalhar. É um ciclo que vai começar a partir de agora, não sabemos o que vai acontecer, mas a gente pede para que tenham paciência com os mais jovens, apoiem bastante desde já.”

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Os erros do atual ciclo

Apesar do abatimento, Marquinhos não poupou crítica à forma como a seleção chegou para disputar esse Mundial: “Eu acho que a gente não pode simplesmente chegar na Copa do Mundo, como um ciclo que foi, e querer tanto”, explicou, “eu acho que a gente entregou bastante, pecamos nas coisas que tínhamos que ser eficazes.”

Ele finalizou admitindo que o futebol hoje é muito equilibrado, pediu desculpas aos torcedores e que a geração futura tenha o apoio que precisa. “São quatro anos, que eles possam trabalhar para conseguir coisas grandes na próxima Copa.”

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