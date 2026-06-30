A França chegou à Copa do Mundo 2026 com a condição de favorita muito pela qualidade de seu trio ofensivo, formado por Kylian Mbappé (Real Madrid), Ousmane Dembelé (PSG) e Michael Olise (Bayern de Munique). Juntos, os três contribuíram para 141 participações para gols na temporada, estatística que soma gols e assistências.

Na Copa do Mundo 2026, os três franceses não decepcionaram, e já têm 14 participações para gols na Copa do Mundo. Apenas Demebelé e Mbappé, são responsáveis por maracar 80% dos gols da França no torneio, com quatro cada. Já Olise, é o líder de assistências da equipe, com três passes para gol.

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A França enfrenta a Suécia nesta terça-feira, 30, às 18h (de Brasília), com os seus três craques disponíveis. A partida será no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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Números dos atacantes franceses na temporada 2025/26

Mbappé: 42 gols e seis assistências

42 gols e seis assistências Dembelé: 20 gols e 11 assistências

20 gols e 11 assistências Olise: 22 gols e 26 assistências

Kylian Mbappé

Mesmo em uma temporada criticado, Mbappé marcou 42 gols pelo Real Madrid. Foram 25 gols no Campeonato Espanhol e 15 na Champions League, duas competições em que o atacante terminou como artilheiro.

Pela França, na Copa do Mundo, já são quatro gols e duas assistências em três partidas. O capitão de Les Blues só não marcou mais gols que Lionel Messi (4) neste Mundial.

Ousmane Dembelé

Atual vencedor do Ballon D’Or, Dembelé foi mais uma vez vencedor da Champions League com o PSG, pela segunda temporada seguida. O jogador marcou na final da competição para chegar à marca de 20 gols na temporada. Além disso, o camisa 7 da seleção francesa distribuiu 11 assistências.

Na Copa do Mundo 2026, Dembelé não brilhou na estreia contra Senegal, mas marcou e deu uma assistência na partida seguinte, contra o Iraque. Contra a Noruega, o atacante desencantou com três golaços, chegando a quatro gols na competição.

Michael Olise

Se Mbappé é a estrela da França e Dembelé o melhor jogador do mundo, é Michael Olise o francês que mais brilhou na temporada. Com o Bayern de Munique foram 22 gols e 26 assistências, recorde de passes para gol no futebol europeu.

A qualidade como garçom de Olise se manteve na Copa do Mundo. O francês, nas três primeiras partidas da seleção no torneio, já distribuiu três passes para gol. Ele só perder para Bruno Guimarães, do Brasil, com quatro assistências.

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