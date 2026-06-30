A França chegou à Copa do Mundo 2026 com a condição de favorita muito pela qualidade de seu trio ofensivo, formado por Kylian Mbappé (Real Madrid), Ousmane Dembelé (PSG) e Michael Olise (Bayern de Munique). Juntos, os três contribuíram para 141 participações para gols na temporada, estatística que soma gols e assistências.

Na Copa do Mundo 2026, os três franceses não decepcionaram, e já têm 14 participações para gols na Copa do Mundo. Apenas Demebelé e Mbappé, são responsáveis por maracar 80% dos gols da França no torneio, com quatro cada. Já Olise, é o líder de assistências da equipe, com três passes para gol.

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A França enfrenta a Suécia nesta terça-feira, 30, às 18h (de Brasília), com os seus três craques disponíveis. A partida será no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Números dos atacantes franceses na temporada 2025/26

  • Mbappé: 42 gols e seis assistências
  • Dembelé: 20 gols e 11 assistências
  • Olise: 22 gols e 26 assistências

Kylian Mbappé

Mbappé comemora gol da França contra o Iraque - EFE / Will Oliver

Mbappé comemora gol da França contra o Iraque – EFE / Will Oliver

Mesmo em uma temporada criticado, Mbappé marcou 42 gols pelo Real Madrid. Foram 25 gols no Campeonato Espanhol e 15 na Champions League, duas competições em que o atacante terminou como artilheiro.

Pela França, na Copa do Mundo, já são quatro gols e duas assistências em três partidas. O capitão de Les Blues só não marcou mais gols que Lionel Messi (4) neste Mundial.

Ousmane Dembelé 

Dembélé e seleção da França comemoram gol na Copa do Mundo - EFE/ Octavio Guzmán

Dembélé e seleção da França comemoram gol na Copa do Mundo – EFE/ Octavio Guzmán

Atual vencedor do Ballon D’Or, Dembelé foi mais uma vez vencedor da Champions League com o PSG, pela segunda temporada seguida. O jogador marcou na final da competição para chegar à marca de 20 gols na temporada. Além disso, o camisa 7 da seleção francesa distribuiu 11 assistências.

Na Copa do Mundo 2026, Dembelé não brilhou na estreia contra Senegal, mas marcou e deu uma assistência na partida seguinte, contra o Iraque. Contra a Noruega, o atacante desencantou com três golaços, chegando a quatro gols na competição.

Michael Olise 

Mbappé e Olise celebrando um gol pela França – FRANCK FIFE / AFP

Se Mbappé é a estrela da França e Dembelé o melhor jogador do mundo, é Michael Olise o francês que mais brilhou na temporada. Com o Bayern de Munique foram 22 gols e 26 assistências, recorde de passes para gol no futebol europeu.

A qualidade como garçom de Olise se manteve na Copa do Mundo. O francês, nas três primeiras partidas da seleção no torneio, já distribuiu três passes para gol. Ele só perder para Bruno Guimarães, do Brasil, com quatro assistências.

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