O Manchester City vive uma crise após a Premier League considerar o clube culpado em 115 acusações de violações financeiras, ocorridas entre 2009 e 2017. O clube recorreu nesta sexta-feira, 2, se declarou inocente e disse que os materiais utilizados não são seguros.

“A posição firme do clube é que, por diversos motivos, o parecer contém erros materiais evidentes, de direito, de princípio e de fato, e é inseguro. O clube é inocente das acusações feitas pela Premier League e existe um conjunto abrangente de provas irrefutáveis ​​que sustentam todas as suas posições relativas a este caso. Continuaremos a respeitar o devido processo legal e, necessariamente, estamos limitados no que podemos dizer além disso até que todos os procedimentos sejam concluídos”, afirmou o clube em nota oficial.

Segundo a organização do Campeonato Inglês, uma comissão independente constatou que o clube: organizou contratos ‘falsos’ com diversos parceiros comerciais; registrou contas falsas e ocultou a verdadeira situação financeira de seus auditores e reguladores do futebol; violou significativamente os limites de gastos tanto da Premier League quanto da Uefa e, durante a investigação da Premier League, cometeu múltiplas violações de seus deveres de cooperação e de máxima boa-fé com a Liga.

Quais são as possíveis punições

Não existe nenhuma certeza quanto a qual será a punição para o Manchester City, que só será determinada ao final do processo.

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