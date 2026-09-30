Pep Guardiola se manifestou sobre o escândalo financeiro do Manchester City, nesta quarta-feira, 30. Na última terça, a Premier League emitiu um comunicado declarando que o clube foi considerado culpado de cometer 115 irregularidades financeiras.

Sem clube desde que deixou os Citizens em junho, o técnico demonstrou apoio ao clube e disse estar junto com a diretoria e com a torcida neste momento complicado. Guardiola comandou o clube por dez temporadas, algumas delas durante o período investigado pela liga.

“Quero dizer a todos os torcedores do Manchester City que eu estou aqui. Mais do que nunca. Eu estou, sempre estive e sempre estarei apoiando meu clube, o dono do clube, o presidente, o Ferran [Soriano, diretor esportivo], os jogadores, o estafe, o Enzo [Maresca, técnico] e vocês, nossos torcedores”, afirmou o treinador em suas redes sociais.

“Serei bem claro: nós vamos passar por isso juntos. Amo todos vocês”, completou.

Segundo a organização do Campeonato Inglês, uma comissão independente constatou que o clube: organizou contratos ‘falsos’ com diversos parceiros comerciais; registrou contas falsas e ocultou a verdadeira situação financeira de seus auditores e reguladores do futebol; violou significativamente os limites de gastos tanto da Premier League quanto da Uefa e, durante a investigação da Premier League, cometeu múltiplas violações de seus deveres de cooperação e de máxima boa-fé com a Liga.

Isso teria resultado em uma redução de custos de 900 milhões de libras (R$ 6,219 bilhões) para o clube inglês. O Manchester City tem até sexta-feira, 2, para recorrer.