Roy Keane, ídolo do Manchester United, criticou o rival Manchester City após o clube ser considerado culpado por 115 acusações de violações financeiras da Premier League. O ex-volante afirmou que os Citizens não venceram os títulos “dentro de campo”. O ex-jogador, na verdade, classificou a conduta do time como “trapaça”.
“Você ouve essa bobagem de ex-jogadores dizendo: “Eles ganharam dentro de campo”. Mas foi trapaça. Havia trapaça acontecendo. É difícil para os jogadores e para o treinador”, disparou Roy Keane, em entrevista à ITV, após a vitória da Inglaterra por 2 a 0 contra a Tchéquia, na última terça-feira, 29, pela Liga das Nações.
Durante sua fala, Keane ainda disse que, caso estivesse no elenco durante o período investigado pela liga (2009 – 2017), jogaria as “medalhas no lixo”. Nestes anos, a equipe conquistou oito campeonatos: três Premier League (11/12, 13/14 e 17/18), uma FA Cup (10/11), três Copas da Liga Inglesa (13/14, 15/16 e 17/18) e um Community Shield (12/13).
“Se eu fosse um jogador que teve aquele sucesso nos últimos anos, pelo qual demos muitos elogios e reconhecimento, eu 100% colocaria aquelas medalhas no lixo”, disse Keane.
Condenação do Manchester City
O Manchester City foi considerado culpado por 115 acusações de graves violações financeiras da Premier League. As principais denúncias apontam que o clube: organizou contratos ‘falsos’ com diversos parceiros comerciais; registrou contas falsas e ocultou a verdadeira situação financeira de seus auditores e reguladores do futebol; violou significativamente os limites de gastos tanto da Premier League quanto da Uefa e, durante a investigação da Premier League, cometeu múltiplas violações de seus deveres de cooperação e de máxima boa-fé com a Liga.
“Agora que as acusações foram comprovadas, a questão da sanção será tratada separadamente em uma audiência adicional com a Comissão independente. De acordo com as regras da Premier League, essa audiência permanecerá privada e confidencial até que a publicação do resultado seja permitida (…) A intenção do Conselho da Premier League é que todo o processo (incluindo quaisquer recursos e publicação das decisões relevantes) seja concluído o mais rápido possível”, escreveu a liga inglesa no comunicado.
O Manchester City, contudo, nega as acusações. Após o anúncio da liga inglesa, o clube afirmou estar “tão desapontado quanto surpreso” com as decisões. Os Citizens tem até o dia 2 de outubro para recorrer.