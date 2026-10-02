Fred não parece ter guardado boas lembranças do técnico Erik Ten Hag. Em entrevista ao Charla Podcast, o volante detonou o holandês, que o comandou entre 2022 e 2023 no Manchester United. Segundo ele, o treinador não geria bem o vestiário do clube inglês e era “paneleiro”.

“O Ten Hag era taticamente muito bom, mas com o grupo era uma m****. Ele brigava com todo mundo. Brigou comigo, com o Cristiano (Ronaldo), com o Casemiro, com Rashford… Não me colocava para jogar, tem horas que estressa”, disparou Fred.

“(Com Ten Hag) Só jogavam os holandeses dele. Paneleiro. Mas, taticamente, um dos melhores que eu trabalhei”, complementou.

O volante ainda recordou do pedido de Ten Hag para que o time “corresse mais”. A orientação, porém, teria irritado Cristiano Ronaldo, que, na época, já estava com idade avançada e não queria se dedicar tanto às ações defensivas. No final de 2022, o português deixou o time após discordâncias com o holandês.

“Ele queria que o time corresse, mas o Cristiano (já estava) mais velho. Ele sacou o Cristiano (do time titular), e depois teve uma treta”, relembrou.

Ten Hag foi demitido do Manchester United em outubro de 2024. O treinador deixou o clube com 72 vitórias, 20 empates e 36 derrotas. Atualmente, o comandante está no Twente, da Holanda.

Elogios a Solskjaer

Fred, por outro lado, elogiou o treinador Ole Gunnar Solskjaer, com quem trabalhou no United entre 2018 e 2021. O volante afirmou que o norueguês era um bom gestor de equipe. O brasileiro, porém, criticou os treinamentos do comandante.

“O Solskjaer com o grupo era bom, mas era ajudado (nos treinos) pelos auxiliares. Ele unia o grupo”, revelou Fred.