O Atlético Mineiro abriu conversas para tentar a contratação do volante Fred, atualmente no Fenerbahçe, visando reforçar o meio-campo para a próxima temporada. A informação foi divulgada pelo ge, que apurou o interesse do clube mineiro em repatriar o jogador, revelado pelo Internacional e com longa trajetória no futebol europeu, além de passagens pela seleção brasileira. O nome agrada à diretoria alvinegra pela experiência internacional e qualidade individual.

Interesse do Atlético Mineiro em repatriar Fred

Apesar do interesse, a negociação é considerada complexa. Fred tem contrato com o Fenerbahçe até junho de 2027, e o clube turco não sinalizou, até o momento, facilidade para uma liberação. Além disso, o volante recebe salário elevado para os padrões do futebol brasileiro, o que exige criatividade do Atlético em eventuais tratativas, seja por empréstimo ou acordo definitivo.

O tema ganhou ainda mais repercussão após Fred ter acompanhado uma partida do Atlético na Arena MRV, o que aumentou as especulações entre torcedores. Além disso, o jogador é natural de Belo Horizonte. Mesmo assim, pessoas próximas indicam que ele mantém foco no futebol europeu e não tem pressa para retornar ao Brasil, embora não descarte um retorno no médio prazo.

Como foram as últimas temporadas de Fred

Desde que deixou o Manchester United, em 2023, Fred se firmou como peça importante do Fenerbahçe, da Turquia. O volante assumiu papel de liderança no meio-campo e passou a atuar com regularidade tanto no Campeonato Turco quanto em competições europeias, acumulando uma sequência elevada de partidas: foram 103 jogos nas últimas três temporadas.

Em termos de desempenho, Fred manteve sua principal característica: intensidade, boa saída de bola e capacidade de ocupar diferentes zonas do campo. Mesmo não sendo um jogador de muitos gols, teve participações ofensivas relevantes, incluindo assistências e atuações decisivas em jogos importantes.

Ao longo das três temporadas, foram nove gols marcados e 14 assistências. Em 2024, inclusive, chamou atenção ao marcar o primeiro hat-trick da carreira, um feito raro para um volante.

A passagem pelo futebol turco consolidou Fred como um atleta experiente no cenário europeu, após ciclos marcantes por Shakhtar Donetsk e Manchester United, além das convocações para a seleção brasileira, incluindo o ciclo da Copa do Mundo de 2022. O volante estava em campo na eliminação para a Croácia na última edição do torneio.