A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou na madrugada desta quarta-feira, 30, o corte do atacante Raphinha da seleção brasileira.

Após passar por exames de imagem, o departamento médico constatou um pequeno edema muscular na região posterior da coxa direita. Liberado, o jogador não viaja com a delegação para o próximo compromisso do Brasil nesta Data Fifa.

A entidade também informou que o técnico Carlo Ancelotti não convocará um substituto para o lugar do camisa 10. Com isso, o grupo segue reduzido para o duelo inédito contra a Índia, que ocorrerá neste sábado, 3, às 11h (de Brasília), no estádio Salt Lake, em Calcutá.

O problema físico se manifestou durante o primeiro amistoso desta excursão internacional. Na última terça-feira, 29, na vitória por 4 a 2 contra a Austrália, em Brisbane, Raphinha foi um dos destaques do primeiro tempo, chegando a marcar o segundo gol brasileiro em cobrança de pênalti. No entanto, relatou desconforto antes do intervalo e precisou ser substituído por Endrick para a etapa final.

Preocupação na Catalunha

A notícia do corte repercute imediatamente na Espanha, colocando a comissão técnica do Barcelona em estado de atenção. Sob o comando de Hansi Flick, Raphinha vive o auge de sua forma técnica atuando centralizado: são impressionantes 14 gols e 3 assistências em apenas oito partidas disputadas na atual temporada europeia.

O histórico recente do jogador com lesões exatamente na mesma região da coxa direita é o principal motivo de cautela. Em março deste ano, o atacante sofreu uma lesão no bíceps femoral durante um amistoso contra a França, o que o afastou por mais de um mês da reta final da temporada pelo clube catalão.

Posteriormente, o pesadelo muscular voltou a assombrá-lo durante a Copa do Mundo. Raphinha sentiu desconforto na região no confronto contra o Haiti, ainda na fase de grupos, e acabou perdendo o restante do Mundial, assistindo do banco à eliminação brasileira para a Noruega nas oitavas de final.

Agora, a equipe médica do Barcelona aguarda o retorno do atleta à Espanha para reavaliar a gravidade do edema e definir o tempo estimado de recuperação em um momento crucial da temporada.