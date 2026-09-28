A disputa pelas quatro vagas na Série B do Campeonato Brasileiro de 2027 está bem próxima de ser definida.

Com o encerramento da quarta rodada do quadrangular final da Série C, disputada no último fim de semana, a classificação já começa a apontar os grandes favoritos ao acesso e os clubes que estão virtualmente eliminados do sonho de subir de divisão. Restam apenas mais duas rodadas.

Grupo B

O Santa Cruz lidera a chave de forma isolada, com dez pontos conquistados, e está com a sua vaga praticamente assegurada. Logo atrás vem o Maringá, vice-líder com sete pontos.

A grande decepção do grupo até aqui é o Botafogo-PB. Após liderar a primeira fase da competição, o Belo somou apenas um ponto nas quatro primeiras rodadas do quadrangular, amarga a última posição e tem chances mínimas de subir.

O Floresta, na terceira posição com quatro pontos, ainda tem possibilidade matemática, mas dependerá de uma combinação improvável de resultados nas rodadas finais.

Classificação

Santa Cruz: 10 pontos

Maringá: 7 pontos

Floresta: 4 pontos

Botafogo-PB: 1 ponto

Grupo C

O favoritismo está nas mãos dos clubes paulistas. A Ferroviária assumiu a liderança da chave, com oito pontos, seguida de perto pela Inter de Limeira, que tem seis. Ambas as equipes seguem invictas nesta fase decisiva.

A disputa, no entanto, segue aberta, já que o Brusque aparece na terceira colocação, com cinco pontos, e se mantém na briga direta por uma das duas vagas.

Na contramão do grupo está o Paysandu: com apenas um ponto conquistado, a tradicional equipe paraense ocupa a lanterna e possui chances remotas de ascensão à Série B.

Classificação

Ferroviária: 8 pontos

Inter de Limeira: 6 pontos

Brusque: 5 pontos

Paysandu: 1 ponto

Últimos jogos

As definições poderão ocorrer já na quinta rodada, que será disputada no próximo sábado, dia 3 de outubro. A última rodada acontece no dia 10 de outubro.

5ª rodada

Floresta x Botafogo-PB

Santa Cruz x Maringá

Inter de Limeira x Brusque

Paysandu x Ferroviária

6ª rodada

Botafogo-PB x Santa Cruz

Maringá x Floresta

Brusque x Paysandu

Ferroviária x Inter de Limeira

Os melhores de cada chave asseguram vaga na segunda divisão nacional e ainda fazem as finais do torneio, nos dias 18 e 25 de outubro, enquanto os segundos colocados sõ garantem presença na Série B de 2027.