O atacante Kylian Mbappé não disputará o clássico entre a seleção francesa e a seleção italiana pela quinta rodada da Liga das Nações, marcado para esta quinta-feira, 12, no San Siro. A informação foi confirmada pelo técnico Zinedine Zidane, após o capitão relatar dores musculares e realizar trabalhos específicos fora do grupo principal.

A decisão da comissão técnica da seleção francesa foi motivada por precaução, evitando agravar o quadro do atleta do Real Madrid. Em entrevista coletiva, Zidane esclareceu o motivo de afastar o camisa 10 da partida em Milão.

“Kylian perderá o jogo de amanhã (quinta-feira). Ele sentiu um leve desconforto e, como de costume, não queremos arriscar nada. São coisas lamentáveis, mas fazem parte do futebol, e espero que ele esteja conosco no domingo”, afirmou Zidane.

Mesmo vetado para o confronto contra os italianos, o atacante permanece integrado à delegação. A avaliação médica inicial não constatou lesão grave, e o departamento médico trabalha para liberá-lo para o duelo do próximo domingo, 15, contra a Turquia.