O atacante Lamine Yamal, do Barcelona, foi premiado nesta segunda-feira, 26, com o Troféu Kopa de melhor jogador com menos de 21 anos. A entrega da honraria ocorreu durante a cerimônia da Bola de Ouro de 2026, realizada em Londres.
Aos 19 anos, o atacante superou na votação final os concorrentes Pau Cubarsí (Barcelona), Yan Diomandé (Real Madrid), Lennart Karl (Bayern de Munique) e Warren Zaïre-Emery (PSG).
Yamal se tornou o primeiro atleta a vencer o Troféu Kopa em três edições consecutivas, tendo recebido a premiação também nos anos de 2024 e 2025.
O prêmio valoriza o protagonismo do jovem tanto com a camisa do clube catalão quanto a serviço da seleção espanhola, campeã da última Copa do Mundo.
Ao discursar no palco do evento, o espanhol agradeceu à comissão técnica de sua equipe e da seleção. Na sequência, fez questão de homenagear seu colega de elenco, ressaltando que era Pau Cubarsí quem merecia receber aquele prêmio.
A espanhola Vicky López, também do Barcelona, ganhou o troféu feminino pelo segundo ano consecutivo.