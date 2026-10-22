A Real Sociedad não tomou conhecimento do Lillestrom, da Noruega, e aplicou uma goleada por 6 a 0 nesta quinta-feira, 22, no Åråsen Stadion, em partida válida pela terceira rodada da Liga Europa.

O resultado elástico marcou a primeira vitória da equipe espanhola na atual edição do torneio, construída com um primeiro tempo letal e consolidada na etapa final após os donos da casa desperdiçarem um pênalti.

Início avassalador e garçom em destaque

O time comandado pelo técnico Pellegrino Matarazzo, postado em um 4-4-2, precisou de um intervalo de apenas oito minutos para encaminhar a vitória na primeira etapa, tendo Mikel Oyarzabal como o grande garçom.

Aos 25, Sergio Gómez abriu o placar após assistência de Oyarzabal. Apenas dois minutos depois, a mesma dupla voltou a funcionar, e Sergio Gómez marcou o segundo. O ritmo dos visitantes seguiu forte e, aos 33, Luka Sučić anotou o terceiro gol, novamente com passe de Oyarzabal, que registrou sua terceira assistência na partida.

Na volta para o segundo tempo, o Lillestrom teve a chance de iniciar uma reação aos cinco minutos, mas Thomas Lehne Olsen desperdiçou uma cobrança de pênalti. O erro custou caro, e a Real Sociedad voltou a balançar as redes, aproveitando o fôlego dos jogadores que vieram do banco de reservas.

Aos 19 minutos, Orri Steinn Óskarsson, que havia entrado na vaga de Oyarzabal, marcou o quarto após passe de Gonçalo Guedes. Aos 27, Luka Sučić anotou o seu segundo no jogo e o quinto da equipe espanhola. Para fechar a conta, aos 35, Arsen Zakharyan, que substituiu Sučić, marcou o sexto gol com assistência de Benat Turrientes, outro atleta acionado no segundo tempo.

As estatísticas refletiram o controle do Real Sociedad, que terminou com 57% de posse de bola e 16 finalizações totais, sendo oito no alvo, o que obrigou o goleiro Pontus Dahlberg a fazer duas defesas. O Lillestrom, por sua vez, finalizou 14 vezes, mas acertou o gol em apenas duas oportunidades, parando em duas defesas de Unai Marrero.

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A Real Sociedad chegou a quatro pontos na Liga Europa, com uma vitória, um empate e uma derrota. O Lillestrom parou em um único ponto e volta a campo pela competição em 5 de novembro contra o Viktoria Plzen. A Real Sociedad tem compromisso neste domingo, 25, contra o Levante, pelo Campeonato Espanhol.