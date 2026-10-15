O confronto entre Union Saint-Gilloise e Real Sociedad, disputado nesta quinta-feira, 15, no Den Dreef Stadium, em Heverley, terminou empatado em 1 a 1 pela segunda rodada da Europa League.

Em uma partida onde os treinadores foram determinantes nas alterações, os gols foram marcados por jogadores que vieram do banco de reservas. O resultado leva os belgas a quatro pontos na tabela de classificação, enquanto os espanhóis somam seu primeiro ponto no torneio.

Eficiência espanhola no retorno do intervalo

O primeiro tempo foi marcado por um placar zerado e pela posse de bola majoritariamente controlada pela Real Sociedad, que terminou o jogo com 56% de domínio.

A equipe comandada por Pellegrino Matarazzo, postada no esquema 4-4-2, fez sua primeira mudança exata no fim da etapa inicial, com a entrada de Benat Turrientes na vaga de Yangel Herrera aos 45 minutos.

A alteração surtiu efeito imediato: logo no primeiro minuto do segundo tempo, aos 46, Turrientes balançou as redes para os visitantes. O gol representou a única finalização certa da equipe espanhola em toda a partida, evidenciando uma alta eficiência ofensiva diante das cinco tentativas totais da equipe no jogo.

Volume ofensivo e o empate no fim

Atrás no marcador, o Union Saint-Gilloise, do técnico David Hubert, intensificou suas ações ofensivas. O time da casa, estruturado em um 3-1-4-2, registrou 16 finalizações ao longo do duelo, exigindo que o goleiro Unai Marrero trabalhasse com quatro defesas para segurar a vantagem espanhola.

A insistência belga, no entanto, foi recompensada na reta final. Aos 39 minutos da etapa complementar (84 da cronologia geral), Sekou Abrahame Keita substituiu Mateo Biondic.

Quatro minutos depois, aos 88, Keita marcou o gol que decretou o 1 a 1 definitivo. O jogo ainda registrou três cartões amarelos, sendo dois para os mandantes (David Hubert e Nohim Chibani) e um para os visitantes (Mamadou Sarr).

Com o empate, o Union Saint-Gilloise, que havia vencido na primeira rodada e ocupava a quinta posição, chega a quatro pontos na fase de liga. Já a Real Sociedad, que vinha de derrota e estava no 22º lugar, anota seu primeiro ponto na competição.

Publicidade Continua após a publicidade

O time belga volta a campo na próxima quinta-feira, 22, quando recebe o H. Beer Sheva, novamente pela Europa League. A equipe espanhola, por sua vez, tem compromisso no domingo, 18, contra o Málaga, pelo Campeonato Espanhol.