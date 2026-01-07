A Supercopa da Espanha de 2026 começa nesta quarta-feira, 7, às 16h (de Brasília), com a semifinal entre Barcelona e Athletic Bilbao, no Estádio King Abdullah Sports City, em Jedá, na Arábia Saudita. Na quinta-feira, 8, o Real Madrid enfrenta o Atlético de Madrid, no mesmo estádio, pela outra semi.

Os vencedores se classificam para a final, marcada para o dia 13 de janeiro, próxima terça-feira. A decisão será disputada mais uma vez no Estádio King Abdullah Sports City.

O atual campeão da competição é o Barcelona, que também chega como vencedor de La Liga e da Copa do Rei. A dobradinha catalã, casada com o Real Madrid tendo sido o vice-campeão em ambas as competições, obrigou mudanças nos classificados.

Participantes da Supercopa da Espanha 2026

Isso, pois, as vagas remanescentes foram destinadas a Atlético de Madrid e Athletic Bilbao, terceiro e quarto colocados do Campeonato Espanhol 2024/25. Assim, o torneio conta com: