Sem jogar uma partida desde novembro de 2024, o atacante Mykhailo Mudryk, do Chelsea, voltou aos gramados nesta quarta-feira, 5, contra a Juventus. O ucraniano havia testado positivo para o uso Meldonium, substância proibida por melhora de desempenho, e ficou suspenso durante 19 meses.

Inicialmente, a suspensão de Mudryk seria de quatro anos, mas o processo chegou ao fim em abril, depois do jogador firmar um acordo com a Agência Mundial Antidoping (WADA). Nele, o atleta admitiu ter cometido violações das regras antidoping (ADRVs) e concordou com um período de inelegibilidade.

O ucraniano entrou aos 82 minutos na derrota por 1 a 0 para o time de Turim. O gol da partida, realizada em Hong Kong, na China, foi marcado pelo kosovar Edon Zhegrova.

De camisa 10 a suspenso, a carreira de Mudryk

Formado nas categorias de base do Shakhtar Donetsk, Mykhailo Mudryk era a principal promessa da Ucrânia. Mesmo com a falta de calendário de sua equipe, devido à guerra do país contra a Rússia, o atacante chamou a atenção de vários gigantes europeus, após grandes atuações em partidas de Champions League.

O Chelsea deu um chapéu no rival Arsenal, fechando a contratação do jogador por 70 milhões de euros fixos e 30 milhões em variáveis. Mudryk então se mudou para Londres em janeiro de 2023, aos 22 anos. Chegando no meio da temporada, o ucraniano deu duas assistências nas 15 partidas restantes.

Para a temporada seguinte, o atacante recebeu a camisa 10 do clube, consagrada pelo belga Eden Hazard. Foram sete gols e duas assistências em uma temporada frustrante com os Blues, que terminaram o Campeonato Inglês se classificando para a inédita Conference League.

O ucraniano vinha bem na competição europeia na temporada seguinte, marcando três gols e distribuindo três assistências em seis partidas. Tudo mudou em dezembro de 2024, quando o jogador testou postivo para Meldonium e recebeu a suspensão de quatro anos.

Após ser liberado para voltar a jogar futebol, o jogador se manifestou em seu Instagram, dizendo que aquele foi o “momento mais difícil de sua carreira”.

Mesmo de volta, o futuro de Mudryk no Chelsea ainda está em dúvida. Com várias opções para Xabi Alonso escalar nas nas beiradas de campo, o ucraniano pode ser negociado pelo clube para retomar a boa forma.