O Chelsea anunciou o argentino Valentín Barco, do Strasbourg, da França. O jogador de 22 anos foi contratado por 40 milhões de euros, em uma negociação entre clubes que pertencem a mesma empresa, a BlueCo, consórcio liderado pelo empresário norte-americano Todd Boehly.

Barco se tornou o 13º atleta envolvido em negociações entre Chelsea e Strasbourg. Além de jogadores, as equipes também trocam membros de comissão técnica. Liam Rosenior, demitido pelos Blues em abril, foi escolhido pelos ingleses após uma passagem vitoriosa pelo clube francês.

Além do meio-campista argentino, outros dois jogadores deixaram o Strasbourg para o Chelsea: Emmanuel Emegha, atacante holandês, e Mamadou Sarr, zagueiro senegalês. Por outro lado, 11 atletas – a grande maioria por empréstimo – trocaram a Inglaterra pela França.

Strasbourg e Chelsea, irmãos de BlueCo

A BlueCo é um consórcio de investimentos formado pelos empresários Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter e Hansjörg Wyss, que se juntaram para adquirir o Chelsea em 2022, por 4,25 bilhões de libras (cerca de R$ 25,5 bilhões na época). O grupo é liderado por Todd Boehly, sócio do Los Angeles Dodgers (time de beisebol), que atua como o atual presidente do clube.

Com um planejamento focado em adquirir vários jogadores jovens, usando a amortizando os altos valores de transferência em contratos longos, a BlueCo mudou o Chelsea completamente. Como parte da estratégia de investir em jovens, a empresa comprou o Strasbourg em junho de 2023, por 5 milhões de euros (cerca de 392 milhões de reais na época).

O clube francês desde então funciona como uma “equipe B” dos ingleses. Jovens atletas que não tem espaço no Chelsea são emprestados para a França para ganhar minutagem. É o caso de Andrey Santos, que após passar uma temporada no Strasbourg, voltou aos Blues e conseguiu se destacar, antes de ser vendido ao Manchester United.

Os principais destaques do clube francês são contratados pelo Chelsea, como é o caso de Valentín Barco. Alguns jovens jogadores, inclusive, reforçam o Strasbourg visando a possibilidade de disputar a Premier League com os Blues.

Entenda o que é um projeto multiclube

Multiclubes (ou propriedade multi-clubes) é um modelo de gestão empresarial no esporte em que um único grupo de investidores ou empresa é dono de vários times espalhados pelo mundo. Alguns outros exemplos além da BlueCo são Grupo City, dono do Manchester City e do Bahia, e a Red Bull, com times no Brasil, Estados Unidos, Áustria e Alemanha.

A negociação entre multiclupes é facilitada. Na gestão de Textor no Botafogo, o Glorioso se tornou um clube-irmão de Crystal Palace (Inglaterra), Lyon (França) e RWD Molenbeek (Bélgica), todos membros do grupo Eagle, do qual o empresário estadunidense fazia parte.

Os times se aproximaram e facilitaram inúmeras negociações de atletas – como a do meio-campista argentino Thiago Almada, que foi campeão da Libertadores pelo Botafogo e depois rumou por um empréstimo sem custos para o Lyon. Em meio à crise do clube francês, o argentino foi vendido ao Atlético de Madrid por cerca de 30 milhões de euros (R$ 194 milhões à época). O clube espanhol, por sua vez, tem participações da Ares Management Corporation, empresa que também investe de forma indireta no Botafogo e no Lyon através da própria Eagle.

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Jogadores que foram negociados entre Chelsea e Strasbourg