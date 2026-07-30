Depois de acumular contratações de jogadores jovens nas últimas temporadas, o Chelsea parece ter mudado o seu perfil de atuação no mercado de transferências. Segundo a imprensa britânica, os Blues estão fechando as contratações de Jordan Henderson, de 36 anos, e Danny Welbeck, de 35 anos.

Das mais de 50 contratações na gestão Todd Bohely, que adquiriu o clube em 2022, apenas um jogador com mais de trinta anos havia sido contratado: Kalidou Koulibaly (31), na primeira janela do americano à frente do clube. Com média de idade de 23,4 anos, a equipe londrina sofreu com falta de lideranças e um elenco inexperiente nas últimas temporadas.

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A chegada de Henderson, ex-capitão do Liverpool, e Welbeck, atacante experiente do Brighton, devem suprir a carência de jogadores experientes para liderar o elenco de jovens.

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Jordan Henderson

Capitão histórico do Liverpool, Jordan Henderson defendeu o clube por onze anos e foi a principal liderança da equipe após a saída de Gerrard do clube. O volante deixou os Reds em 2022, para ir ao Al-Ettifaq, da Árabia Saudita, e voltou à Inglaterra na última temporada, para defender o Brentford.

Em meio a negociações com o Chelsea, o inglês rescindiu o seu contrato com os Bees. Henderson provavelmente não deve chegar a Londres para ser titular. Moisés Caicedo e Enzo Fernández, se ficar, são dois nomes consolidados no meio campo dos Blues.

Mesmo assim, o jogador de 36 anos traz experiência e liderança ao vestiário do clube, realizando um trabalho silencioso. Mesmo jogando apenas 12 minutos na Copa do Mundo 2026, Henderson foi convocado por Thomas Tuchel para exercer uma liderança positiva no plantel inglês.

Danny Welbeck

Atacante de 35 anos do Brighton, Danny Welbeck sabe, assim como muitos jogadores do Chelsea, como é sofrer a pressão de ser uma jovem promessa. O inglês surgiu com muita expectativa no Manchester United e foi contratado por 20 milhões de euros pelo Arsenal, em 2014.

Welbeck não correspondeu as expectativas logo de cara e não brilhou nas cinco temporadas que ficou no Arsenal, até deixar o clube e assinar com o Watford. A transferência para o Brighton, em 2020, foi uma reinvenção para o atacante, que teve as temporadas mais goleadoras de sua carreira.

O atacante deve ser reserva de João Pedro, mas assim como Henderson, terá um papel importante no amadurecimento dos jovens jogadores da equipe.

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