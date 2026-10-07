O programa PLACAR Aberto debateu o panorama do confronto entre o Santos e o Flamengo. A discussão abordou desde a consistência recente da equipe paulista sob o comando de Cuca até a liderança e o peso do elenco rubro-negro na competição.
As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 8, pela 29ª rodada do Brasileirão. O Flamengo é o líder com 60 pontos, enquanto o Santos é o oitavo colocado na competição.
Por que o Flamengo é apontado como favorito por parte da bancada?
Durante a análise, José Ilan argumentou que o Flamengo carrega o favoritismo para o duelo por ocupar a liderança do campeonato e contar com o melhor elenco do futebol brasileiro no momento.
Quais fatores equilibram as chances para o lado do Santos?
Em contrapartida, André Garone classificou a disputa como um jogo sem favorito claro, destacando a sequência positiva recente do Santos. A tese de equilíbrio é compartilhada por Raisa Simplicio, que pontuou também o impacto da ausência de Arrascaeta por lesão e a força histórica do fator local na Vila Belmiro.