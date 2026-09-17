A postura recente do atacante Gabigol e o impacto de suas declarações após a eliminação do Santos para o Atlético-MG nas quartas de final da Copa Sul-Americana foram tema de discussões no PLACAR Aberto. No centro do debate estão os questionamentos sobre se o jogador enfrenta um rigor excessivo por parte da imprensa ou se suas próprias manifestações acabam gerando desgaste desnecessário para sua imagem.

Durante a análise, Paparazzo Rubro Negro defendeu que o atacante é um dos nomes mais decisivos do futebol brasileiro e argumentou que seu histórico vitorioso deveria garantir maior respeito por parte de comentaristas, torcedores e da mídia em geral.

Em contraponto, os debatedores apontam que o próprio jogador acaba atraindo repercussões negativas ao tentar se autoafirmar em momentos desfavoráveis, como logo após partidas decisivas com resultado adverso.