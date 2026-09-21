A insatisfação pública do atacante Pedro ao ser substituído pelo técnico Jardim na vitória do Flamengo sobre o Bragantino gerou debates sobre a postura de atletas ao deixarem o gramado. No canal PLACAR Aberto, Raisa Simplicio avaliou o episódio, ponderando entre a escolha tática feita pela comissão técnica e a forma como o descontentamento foi manifestado diante das câmeras.

Por que a reação de Pedro foi criticada?

Durante a análise, a comentarista apontou que demonstrações públicas de insatisfação na frente da torcida e das câmeras acabam desrespeitando a autoridade da comissão técnica. Defendendo que eventuais desentendimentos devem ser tratados de forma interna, ela resgatou a declaração de que “se não gostou, que resolva isso no vestiário”.

Apesar das críticas à exposição do atleta, a gestão do clube e a rápida resposta dos bastidores receberam elogios. O treinador Jardim tratou o tema de maneira transparente em entrevista coletiva, confirmando que conversou com o jogador, enquanto Pedro admitiu na zona mista o incômodo momentâneo, mas tratou o caso com normalidade.