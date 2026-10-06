A discussão sobre o local ideal para receber a semifinal da Copa Sul-Americana entre Vasco e Boca Juniors foi o tema central debatido pela equipe de esportes do PLACAR Aberto.

Por que o Maracanã é apontado como a opção ideal?

Segundo a análise de André Garone, o confronto decisivo deveria ocorrer no Maracanã visando o conforto de todos os envolvidos e a melhor infraestrutura para o público presente.

Quais são as alternativas caso o Maracanã não seja utilizado?

Diante da possibilidade de São Januário ser a cartada do clube carioca, o comentarista aponta o Estádio Nilton Santos como a principal alternativa viável para manter o espetáculo no Rio de Janeiro e valorizar o torcedor local.