Trinta e dois anos após liderar a organização da bem-sucedida Copa do Mundo de 1994, Alan Rothenberg, hoje com 87 anos, prevê o futebol no caminho de superar a NFL como a modalidade esportiva mais popular nos Estados Unidos — que projetam título nos próximos anos. Em entrevista à AFP, Rothenberg recorda que, na época, o futebol era visto com “desdém, se não desprezo” pela mídia americana.

A Projeção de Alan Rothenberg

O advogado e empresário acredita que, “em 30 anos, acho que estaremos competindo, se é que já não estamos, com a NFL pela supremacia neste país”. Ele argumenta que a NFL “vai estagnar” enquanto o futebol “simplesmente continuará disparando”, impulsionado pelo crescimento contínuo do esporte no país.

Crescimento da MLS e o Efeito Messi

A Major League Soccer (MLS), principal legado da Copa de 1994, expandiu-se para 30 equipes. A liga conta com a presença de Lionel Messi, jogador do Inter Miami, que foi eleito MVP da MLS em 2024 e 2025 e conquistou a MLS Cup em 2025. A média de público nos jogos da MLS atingiu 22.109 espectadores por partida até maio de 2026, demonstrando o forte engajamento da liga.

Além disso, a base de fãs da MLS, com idade média de 39,6 anos, é a mais jovem entre as principais ligas esportivas masculinas da América do Norte. Os torcedores americanos também acompanham com entusiasmo a Premier League e outros campeonatos europeus pela televisão.

O Legado das Copas do Mundo nos EUA

Como diretor executivo da Copa do Mundo de 1994, Rothenberg supervisionou a edição com o maior público da história, registrando uma média de 68.991 espectadores por jogo e um total de 3.587.538 torcedores. Ele atribui parte desse sucesso à seleção dos EUA, que superou as expectativas ao chegar às oitavas de final, sendo eliminada pelo Brasil. Três décadas depois, Rothenberg vê menos pressão sobre a equipe americana, pois o futebol agora se apoia em bases mais sólidas.

Copa de 2026: expectativas e controvérsias

A Copa do Mundo de 2026, que começa em 11 de junho e vai até 19 de julho, será sediada por Estados Unidos, Canadá e México, e contará com 48 seleções, dobrando o número de participantes de 1994. O novo formato incluirá 12 grupos de quatro equipes e uma fase eliminatória com 32 seleções, totalizando 104 jogos. Rothenberg não se preocupa com uma possível queda na qualidade da competição e até apoia a expansão para 64 equipes em futuras edições.

O sistema de venda de ingressos da Fifa para a Copa do Mundo de 2026 tem sido alvo de críticas e investigações pelas procuradorias-gerais de Nova York e Nova Jersey devido aos preços elevados e a denúncias de que torcedores foram induzidos ao erro. Rothenberg, no entanto, acredita que a polêmica não passará de “uma polêmica midiática”, pois os americanos estão acostumados a preços altos e dinâmicos.

A final da competição será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Além disso, 12 clubes da MLS terão centros de treinamento utilizados como bases oficiais para as seleções, incluindo o New York Red Bulls, que receberá a seleção brasileira.