O MetLife Stadium, localizado em Nova Jersey, será o palco da final da Copa do Mundo de 2026. A grande decisão do torneio acontece no dia 19 de julho deste ano, encerrando o campeonato mundial. Esta edição da Copa será sediada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá e México.

Infraestrutura e capacidade do estádio

Inaugurado em 2010 para substituir o antigo Giants Stadium, o MetLife é a casa das equipes da NFL New York Giants e New York Jets. Com um custo de construção de aproximadamente 1,6 bilhão de dólares (cerca de R$ 8,2 bilhões), o estádio possui capacidade para 82.500 espectadores, figurando entre os maiores dos Estados Unidos. A estrutura conta com tecnologia de iluminação personalizável e sistemas de última geração para transmissões internacionais.

A escolha estratégica de Nova Jersey superou concorrentes de peso, como o AT&T Stadium, no Texas, e o SoFi Stadium, na Califórnia. De acordo com informações da Bloomberg, a decisão baseou-se na infraestrutura logística da região metropolitana de Nova York.

Brasil estreia no MetLife Stadium

O MetLife será o palco da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. No dia 13 de junho, o Brasil entra em campo diante de Marrocos, às 19h (de Brasília), pela primeira rodada do torneio.