O empate não é uma opção nas fases eliminatórias da Copa do Mundo. E aí vem a pergunta: em caso de igualdade, a partida vai para prorrogação ou para a disputa de pênaltis?

A partir dos 16 avos de final, a segunda fase, também conhecida como pré-oitavas, as partidas não podem mais terminar empatadas.

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O regulamento da Fifa para as fases eliminatórias da Copa do Mundo (16 avos, oitavas, quartas, semi e final) prevê a disputa de uma prorrogação dividida em dois tempos de 15 minutos em caso de empate no tempo normal.

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Regra da prorrogação

Substituição extra

Dois tempos de 15 minutos

Sem intervalo entre os tempos

Sem “gol de ouro” ou “gol de prata”

É previsto um intervalo curto ao final dos 90 minutos e, logo a seguir, inicia-se a prorrogação com um novo cara ou coroa. O entretempo não tem intervalo e apenas a inversão dos lados. Cada equipe tem direito uma substituição extra na prorrogação, ou seja, ficaria com um total de seis substituições em quatro paradas.

Os chamados “gol de ouro” e “gol de prata” não fazem parte do programa da Fifa. Nessas regras, quem marcasse o gol primeiro venceria a partida naquele exato momento na primeira opção; e venceria após o término do primeiro tempo na outra.

Regra da disputa de pênaltis

Mesmo número de jogadores elegíveis às penalidades

Melhor de cinco cobranças para cada equipe

Cobrança em morte súbita após cinco cobranças para cada lado

Segunda rodada de penaidades em caso de empate

Caso o empate na prorrogação persista, aí sim, entra a disputa de pênaltis. O formato é o consagrado, com melhor de cinco cobranças, alternadas entre os times. Se ainda assim o empate persistir, cada time tem um pênalti para cobrar em formato de morte súbita.

Os times devem ter quantidades iguais de jogadores disponíveis para as rodadas. Caso uma equipe tenha um jogador a mais em razão da expulsão de um adversário por exemplo, essa primeira equipe precisa ineleger um atleta para cobrar.

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