Na madrugada deste domingo, 28, a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 foi encerrada. Sendo assim, 32 das 48 seleções que inciaram o torneio seguem vivas em busca do título.

O Brasil garantiu a primeira posição do Grupo C e enfrentará o Japão, segundo colocado do Grupo F, pelos 16 avos de final di Mundial. O vencedor encara na próxima fase Costa do Marfim ou Noruega.

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Os 16 avos de final da Copa de 2026

Copa do Mundo 2026 Chaveamento Lista Chave Round of 32 ( 16-avos de Final ) 28/06 → 03/07 · Fase 1 de 6 - 16 jogos SoFi, Los Angeles, Estados Unidos28/06 às 13:00 (horário de Brasília) 🇿🇦 África do Sul 0 x 0 🇨🇦 Canadá ☑ Adicionar à minha agenda NRG, Houston, Estados Unidos29/06 às 11:00 (horário de Brasília) 🇧🇷 Brasil 0 x 0 🇯🇵 Japão ☑ Adicionar à minha agenda Gillette, Foxborough, Estados Unidos29/06 às 14:30 (horário de Brasília) 🇩🇪 Alemanha 0 x 0 🇵🇾 Paraguai ☑ Adicionar à minha agenda BBVA, Monterrey, México29/06 às 19:00 (horário de Brasília) 🇳🇱 Holanda 0 x 0 🇲🇦 Marrocos ☑ Adicionar à minha agenda AT&T, Arlington, Estados Unidos30/06 às 11:00 (horário de Brasília) 🇨🇮 Costa do Marfim 0 x 0 🇳🇴 Noruega ☑ Adicionar à minha agenda MetLife, Nova Jersey, Estados Unidos30/06 às 15:00 (horário de Brasília) 🇫🇷 França 0 x 0 🇸🇪 Suécia ☑ Adicionar à minha agenda Azteca, Cidade do México, México30/06 às 19:00 (horário de Brasília) 🇲🇽 México 0 x 0 🇪🇨 Equador ☑ Adicionar à minha agenda Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Estados Unidos01/07 às 10:00 (horário de Brasília) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra 0 x 0 🇨🇩 RD Congo ☑ Adicionar à minha agenda Lumen Field, Seattle, Estados Unidos01/07 às 14:00 (horário de Brasília) 🇧🇪 Bélgica 0 x 0 🇸🇳 Senegal ☑ Adicionar à minha agenda Levis, Santa Clara, Estados Unidos01/07 às 18:00 (horário de Brasília) 🇺🇸 Estados Unidos 0 x 0 🇧🇦 Bósnia ☑ Adicionar à minha agenda SoFi, Los Angeles, Estados Unidos02/07 às 13:00 (horário de Brasília) 🇪🇸 Espanha 0 x 0 🇦🇹 Áustria ☑ Adicionar à minha agenda BMO Field, Toronto, Canadá02/07 às 17:00 (horário de Brasília) 🇵🇹 Portugal 0 x 0 🇭🇷 Croácia ☑ Adicionar à minha agenda BC Place, Vancouver, Canadá02/07 às 21:00 (horário de Brasília) 🇨🇭 Suíça 0 x 0 🇩🇿 Argélia ☑ Adicionar à minha agenda AT&T, Arlington, Estados Unidos03/07 às 12:00 (horário de Brasília) 🇦🇺 Austrália 0 x 0 🇪🇬 Egito ☑ Adicionar à minha agenda Hard Rock, Miami03/07 às 16:00 (horário de Brasília) 🇦🇷 Argentina 0 x 0 🇨🇻 Cabo Verde ☑ Adicionar à minha agenda Arrowhead Stadium, Kansas, Estados Unidos03/07 às 19:30 (horário de Brasília) 🇨🇴 Colômbia 0 x 0 🇬🇭 Gana ☑ Adicionar à minha agenda Ver chaveamento completo →Crava no bolão →

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Classificação atualizada dos melhores terceiros

Essa é a primeira vez que a Copa tem 48 seleções e, por isso, a fase de 16 avôs de final. Além dos primeiro e segundo colocado de cada um dos 12 grupos, os oito melhores terceiros de acordo com a tabela de classificação avançam à fase pré-oitavas de final.

Copa do Mundo 2026 Melhores 3º colocados Classificação dos 3º colocados Os 8 primeiros avançam ao Round of 32 # Time Grupo P J V E D GP GC SG 1 🇨🇩RD Congo K 4 3 1 1 1 4 3 1 2 🇸🇪Suécia F 4 3 1 1 1 7 7 0 3 🇪🇨Equador E 4 3 1 1 1 2 2 0 4 🇬🇭Gana L 4 3 1 1 1 2 2 0 5 🇧🇦Bósnia B 4 3 1 1 1 5 6 -1 6 🇩🇿Argélia J 4 3 1 1 1 5 7 -2 7 🇵🇾Paraguai D 4 3 1 1 1 2 4 -2 8 🇸🇳Senegal I 3 3 1 0 2 8 6 2 9 🇮🇷Irã G 3 3 0 3 0 3 3 0 10 🇰🇷Coreia do Sul A 3 3 1 0 2 2 3 -1 11 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia C 3 3 1 0 2 1 4 -3 12 🇺🇾Uruguai H 2 3 0 2 1 3 4 -1 Critérios de desempate: pontos → saldo de gols → gols pró → ordem alfabética por grupo. A linha destacada separa os 8 classificados dos eliminados. Ver tabela completa →Crava no bolão →

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