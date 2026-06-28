Na madrugada deste domingo, 28, a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 foi encerrada. Sendo assim, 32 das 48 seleções que inciaram o torneio seguem vivas em busca do título.
O Brasil garantiu a primeira posição do Grupo C e enfrentará o Japão, segundo colocado do Grupo F, pelos 16 avos de final di Mundial. O vencedor encara na próxima fase Costa do Marfim ou Noruega.
Os 16 avos de final da Copa de 2026
Copa do Mundo 2026 Chaveamento
Round of 32(16-avos de Final)
Copa do Mundo 2026
Chaveamento
Classificação atualizada dos melhores terceiros
Essa é a primeira vez que a Copa tem 48 seleções e, por isso, a fase de 16 avôs de final. Além dos primeiro e segundo colocado de cada um dos 12 grupos, os oito melhores terceiros de acordo com a tabela de classificação avançam à fase pré-oitavas de final.
Copa do Mundo 2026 Melhores 3º colocados Os 8 primeiros avançam ao Round of 32 Critérios de desempate: pontos → saldo de gols → gols pró → ordem alfabética por grupo. A linha destacada separa os 8 classificados dos eliminados.
Classificação dos 3º colocados
# Time Grupo P J V E D GP GC SG 1 K 4 3 1 1 1 4 3 1 2 F 4 3 1 1 1 7 7 0 3 E 4 3 1 1 1 2 2 0 4 L 4 3 1 1 1 2 2 0 5 B 4 3 1 1 1 5 6 -1 6 J 4 3 1 1 1 5 7 -2 7 D 4 3 1 1 1 2 4 -2 8 I 3 3 1 0 2 8 6 2 9 G 3 3 0 3 0 3 3 0 10 A 3 3 1 0 2 2 3 -1 11 C 3 3 1 0 2 1 4 -3 12 H 2 3 0 2 1 3 4 -1
Copa do Mundo 2026
Melhores 3º colocados
Os 8 primeiros avançam ao Round of 32
Critérios de desempate: pontos → saldo de gols → gols pró → ordem alfabética por grupo. A linha destacada separa os 8 classificados dos eliminados.