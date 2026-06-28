Na madrugada deste domingo, 28, a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 foi encerrada. Sendo assim, 32 das 48 seleções que inciaram o torneio seguem vivas em busca do título.

O Brasil garantiu a primeira posição do Grupo C e enfrentará o Japão, segundo colocado do Grupo F, pelos 16 avos de final di Mundial. O vencedor encara na próxima fase Costa do Marfim ou Noruega.

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Os 16 avos de final da Copa de 2026

Copa do Mundo 2026

Chaveamento

Round of 32

(16-avos de Final)
28/06 → 03/07 · Fase 1 de 6 - 16 jogos
SoFi, Los Angeles, Estados Unidos28/06 às 13:00 (horário de Brasília)
África do Sul
0 x 0
Canadá
NRG, Houston, Estados Unidos29/06 às 11:00 (horário de Brasília)
Brasil
0 x 0
Japão
Gillette, Foxborough, Estados Unidos29/06 às 14:30 (horário de Brasília)
Alemanha
0 x 0
Paraguai
BBVA, Monterrey, México29/06 às 19:00 (horário de Brasília)
Holanda
0 x 0
Marrocos
AT&T, Arlington, Estados Unidos30/06 às 11:00 (horário de Brasília)
Costa do Marfim
0 x 0
Noruega
MetLife, Nova Jersey, Estados Unidos30/06 às 15:00 (horário de Brasília)
França
0 x 0
Suécia
Azteca, Cidade do México, México30/06 às 19:00 (horário de Brasília)
México
0 x 0
Equador
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Estados Unidos01/07 às 10:00 (horário de Brasília)
Inglaterra
0 x 0
RD Congo
Lumen Field, Seattle, Estados Unidos01/07 às 14:00 (horário de Brasília)
Bélgica
0 x 0
Senegal
Levis, Santa Clara, Estados Unidos01/07 às 18:00 (horário de Brasília)
Estados Unidos
0 x 0
Bósnia
SoFi, Los Angeles, Estados Unidos02/07 às 13:00 (horário de Brasília)
Espanha
0 x 0
Áustria
BMO Field, Toronto, Canadá02/07 às 17:00 (horário de Brasília)
Portugal
0 x 0
Croácia
BC Place, Vancouver, Canadá02/07 às 21:00 (horário de Brasília)
Suíça
0 x 0
Argélia
AT&T, Arlington, Estados Unidos03/07 às 12:00 (horário de Brasília)
Austrália
0 x 0
Egito
Hard Rock, Miami03/07 às 16:00 (horário de Brasília)
Argentina
0 x 0
Cabo Verde
Arrowhead Stadium, Kansas, Estados Unidos03/07 às 19:30 (horário de Brasília)
Colômbia
0 x 0
Gana

Classificação atualizada dos melhores terceiros

Essa é a primeira vez que a Copa tem 48 seleções e, por isso, a fase de 16 avôs de final. Além dos primeiro e segundo colocado de cada um dos 12 grupos, os oito melhores terceiros de acordo com a tabela de classificação avançam à fase pré-oitavas de final.

Copa do Mundo 2026

Melhores 3º colocados

Classificação dos 3º colocados

Os 8 primeiros avançam ao Round of 32

#TimeGrupoPJVEDGPGCSG
1
RD Congo
K43111431
2
Suécia
F43111770
3
Equador
E43111220
4
Gana
L43111220
5
Bósnia
B4311156-1
6
Argélia
J4311157-2
7
Paraguai
D4311124-2
8
Senegal
I33102862
9
Irã
G33030330
10
Coreia do Sul
A3310223-1
11
Escócia
C3310214-3
12
Uruguai
H2302134-1

Critérios de desempate: pontos → saldo de gols → gols pró → ordem alfabética por grupo. A linha destacada separa os 8 classificados dos eliminados.

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