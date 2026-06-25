A África do Sul está na próxima fase da Copa do Mundo 2026. Em um confronto direto e tenso disputado na noite desta quarta-feira, 24, no estádio BBVA, em Monterrey, a seleção africana venceu a Coreia do Sul por 1 a 0. O gol solitário de Thapelo Maseko no segundo tempo coroou uma atuação de persistência e garantiu a vice-liderança do Grupo A, deixando os asiáticos na dependência de outros resultados para avançar no torneio.

Oportunidades desperdiçadas e tensão inicial

O primeiro tempo foi marcado por uma África do Sul mais incisiva, apesar da posse de bola dividida. A equipe africana encontrava espaços, mas pecava na finalização. Aos 30 minutos, ocorreu o momento de maior incredulidade da etapa inicial: após bela defesa do goleiro Kim Seung-Gyu em chute de Mbatha, Makgopa teve a chance clara no rebote, livre na área, mas finalizou de chapa em cima do arqueiro. Thapelo Maseko também assustou aos 37, mandando um chute forte por cima da meta. A Coreia, por sua vez, tentava responder com Kang-In Lee e Hwang, mas esbarrava na forte marcação e na falta de pontaria.

Substituição letal e o gol da vitória

Na volta do intervalo, a Coreia do Sul tentou ser mais agressiva com a entrada do astro Heung-min Son. Aos 14 minutos, os asiáticos quase abriram o placar quando Oh Hyeon-Gyu subiu bem de cabeça, mas parou em um verdadeiro milagre do goleiro Ronwen Williams. A resposta africana, no entanto, foi rápida e cirúrgica. Aos 16 minutos, o técnico sul-africano promoveu a entrada de Moremi. No minuto seguinte, o substituto mostrou a que veio: acelerou pela ponta esquerda e rolou na medida para Maseko, no segundo pau. O camisa 17 bateu firme de canhota, sem chances para Seung-gyu Kim, explodindo a torcida em Monterrey.

Pressão final e o paredão Williams

Atrás no placar e vendo a vaga direta escapar pelos dedos, a seleção sul-coreana adiantou todas as suas linhas e se lançou desesperadamente ao ataque nos minutos finais. A defesa sul-africana se portou de maneira heroica, cortando cruzamentos sucessivos. Aos 48 do segundo tempo, a tensão atingiu o ápice quando Jens Castrop levantou na área com categoria, a bola desviou em Park e obrigou Williams a fazer mais uma defesa espetacular no limite, garantindo o placar mínimo.

Com o resultado de 1 a 0 e a vitória do México sobre a Tchéquia por 3 a 0 no outro jogo da chave, os mexicanos avançaram em primeiro lugar, seguidos pela África do Sul, que chegou aos quatro pontos. A Coreia do Sul, estacionada nos três pontos, cai para a terceira posição e agora aguarda o fim da rodada torcendo para se classificar como um dos melhores terceiros colocados.