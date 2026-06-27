O Brasil já sabe quem pegará nas oitavas de final se passar do Japão na próxima segunda-feira, 29, no NRG Stadium, em Houston, nos EUA. A partida entre brasileiros e japoneses acontece às 14 horas (de Brasília).

Se passar pelo Japão, o Brasil pegará o vencedor de Costa do Marfim e Noruega, que jogam no dia seguinte, no AT&T Stadium, em Dallas, também no Texas, também às 14h.

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Essa é a primeira vez que a Copa do Mundo, agora com 48 seleções, tem a fase de 16 avôs de final. Ao todo, 24 equipes se classificam diretamente para a segunda fase (os primeiros e segundo colocados dos 12 grupos) e os oito mais bem terceiros colocados de cada chave.

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A definição se deu nesta sexta, com os últimos jogos do Grupo E. A França goleou a Noruega por 4 a 1 e foi para o outro lado da chave. Um confronto entre brasileiros e franceses agora só dera na final. Por outro lado, a Noruega entrou no caminho do Brasil assim como a Costa do Marfim, que venceu Curaçao na última quinta, por 2 a 0.

Como ficou na primeira colocação do C, o Brasil enfrentará o Japão, o segundo do F. Já nas oitavas de final, o confronto será entre Costa do Marfim, segunda do E e Noruega, segunda do I.

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