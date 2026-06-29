O zagueiro e capitão da seleção brasileira, Marquinhos, classificou como “soberba” as declarações do atacante japonês Kento Shiogai, que teria afirmado que o país já não é mais forte como no passado. Segundo Marquinhos, a fala chegou ao vestiário brasileiro e pode servir de motivação para os jogadores. A partida válida pela fase de 16 avos de final da competição ocorre nesta segunda-feira, 29, às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston.

“Chega [ao vestiário] e é bom que continuem falando para continuar motivando nosso time. Estamos há um mês nos Estados Unidos, trabalhando com muita humildade. Deixamos essa fala para os adversários, que continuem falando bastante para motivar a gente”, respondeu o capitão brasileiro, em entrevista à CazéTV.

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Durante a entrevista coletiva, o defensor voltou a falar sobre o tema quando questionado por um dos jornalistas: “Talvez tenha sido um pouco de soberba da parte deles. O Brasil ainda continua sendo uma grande seleção. Basta a gente mostrar nossa grande força amanhã, nossa grande qualidade. A cada bola a gente vai saber que é uma bola que pode ser decisiva. A gente deixa esse tipo de coisa para eles, que isso sirva de motivação para a gente no jogo de amanhã, para disputar cada bola e ganhar esse jogo da maneira que a gente merece”.

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Shiogai causou polêmica ao dizer que Neymar “não era mais o mesmo de antigamente” e que “não tem ouvido muito” sobre os brasileiros nesta edição da Copa do Mundo. A fala foi seguida de uma enxurrada de ataques nas redes sociais do jogador.

Na entrevista original, contudo, o atleta não comentou apenas sobre o Brasil, mas citou que Argentina e França se destacam como favoritas. Em seguida, elogiou a seleção brasileira.

“A França é a seleção que mais passa uma imagem de força, a Argentina também. Quanto ao Brasil, ultimamente não se ouve muito falar dele. Isso não muda o fato de que o Brasil continua sendo forte. É um confronto muito difícil para esta fase, mas acho que, se vencermos o Brasil, podemos ganhar embalo na competição”, explicou.

Antes do comentário um pouco mais ácido sobre Neymar, Shiogai também fez elogios por conta do histórico do camisa 10 brasileiro nos confrontos contra o Japão. “O Neymar sempre fez muitos gols no Japão. O Neymar de antigamente, né? Hoje temos bons zagueiros, então acho que vai ficar tudo bem.”

As seleções brasileira e japonesa se encontraram somente uma vez na história das Copas do Mundo, em 2006, na cidade alemã de Dortmund. Naquela ocasião, o Brasil goleou os Samurais Azuis por 4 a 1. Gols de Ronaldo (duas vezes), Juninho Pernambucano e Gilberto, enquanto Tamada descontou para os japoneses.

O vencedor da partida encara Costa do Marfim ou Noruega, que jogam na terça-feira, 30, também às 14h.

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