Depois de vencer o Japão por 2 a 1, com gols de Casemiro e Martinelli, o Brasil está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo 2026 e espera o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim para descobrir o seu próximo adversário. A próxima partida da seleção brasileira será no domingo, 5, às 17h (de Brasília).

A partida vai ocorrer no MetLife Stadium, em New Jersey. O Brasil jogou contra Marrocos no mesmo estádio, na estreia da seleção do Mundial.

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Já Noruega e Costa do Marfim se enfrentam na próxima terça-feira, 30, às 14h (de Brasília), em Dallas, no Texas.

Martinelli e jogadores do Brasil comemoram a vitória sobre o Japão em Houston (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Jogadores da seleção brasileira após vitória contra o Japão - Pier Giavelli / BPA
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Marquinhos comemora vitória do Brasil sobre o Japão - Pier Giavelli / BPA
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Seleção brasileira durante execução do hino - EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Bruno Guimarães durante o duelo contra o Japão - EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
Casemiro comemora a vitória do Brasil sobre o Japão em Houston (Pier Giavelli / BPA)
Martinelli e Matheus Cunha comemoram a vitória do Brasil sobre o Japão em Houston (Pier Giavelli / BPA)
Casemiro comemora a vitória do Brasil sobre o Japão em Houston (Pier Giavelli / BPA)
Vinicius Júnior e jogadores da seleção brasileira após vitória contra o Japão - Pier Giavelli / BPA
Gabriel Martinelli foi o herói da classificação do Brasil às oitavas diante do Japão em Houston (EFE/EPA/SAM WASSON)
HOUSTON (United States), 29/06/2026.- Casemiro of Brazil (C) celebrates scoring the 1-1 during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Brazil against Japan, in Houston, USA, 29 June 2026. (Brasil, Japón) EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
Casemiro marcou o gol do empate do Brasil diante do Japão em Houston (EFE/ Carlos Ramírez)
Casemiro marcou o gol do empate do Brasil diante do Japão em Houston (EFE/ Carlos Ramírez)
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