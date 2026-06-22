Com a atual classificação dos grupos C e F, o adversário do Brasil nos 16 avos de final deve ser ou a seleção holandesa, ou a seleção do Japão. Com o chaveamento de 1ºC x 2ºF e 1ºF x 2ºC, a seleção brasileira ainda espera a última rodada e o confronto contra a Escócia para ter seu oponente definido na próxima fase.

Com base nos dois adversários mais prováveis, a PLACAR aponta cinco destaques das seleções para ficar de olho, em um possível jogo contra o Brasil.

Holanda

Frenkie De Jong

Frankie De Jong contra a Suécia -EFE/EPA/SAM WASSON

Volante de 29 anos do Barcelona, Frankie De Jong é o principal construtor da equipe comandada por Ronald Koeman. O camisa 21, que atua como um camisa 5 no meio-campo, mostrou ser, nas partidas contra Japão e Suécia, o termômetro do time, que contrla quando a Holanda vai acelerar ou pausar o jogo.

Contra o Brasil, seria fundamental uma marcação bem feita em cima do jogador, para deixá-lo “fora do jogo” e impedir que a Holanda controlasse a posse de bola na partida.

Cody Gakpo

Cody Gakpo, da Holanda, celebra gol diante da Polônia na Eurocopa 2024 - Odd ANDERSEN / AFP

Cody Gakpo, da Holanda, celebra gol diante da Polônia na Eurocopa 2024 – Odd ANDERSEN / AFP

Mesmo vindo de uma temporada abaixo no Liverpool, Cody Gakpo se torna outro jogador quando veste a camisa laranja da Holanda. Anotando dois gols contra a Suécia, o atacante chegou a cinco gols em sete jogos de Copa do Mundo.

O ponta destro, que atua pela esquerda, procura sempre cortar para dentro para achar um passe ou finalizar colocado. Danilo ou Ibañez, qualquer um dos laterais do Brasil, sofreria para parar a versão “Laranja Mecânica” de Gakpo.

Brian Brobbey

Brian Brobbey tinha apenas um gol em 15 partidas pela seleção holandesa - OnsOranje/X

Brian Brobbey tinha apenas um gol em 15 partidas pela seleção holandesa – OnsOranje/X

Principal novidade na escalação de Koeman contra a Suécia, Brobbey se destacou não apenas pelos dois gols, mas também pela força física. Durante a partida, a zaga sueca sofreu com os pivôs do atacante, que gerava jogo para a Holanda de costas.

O centroavante do Sunderland deve complicar a vida dos zagueiros brasileiros, com seu jogo físico, e pode ser uma das principais armas da seleção europeia.

Japão

Keito Nakamura

Keito Nakamura contra a Tunísia – EFE/ Sashenka Gutiérrez

Ponta-esquerda do Stade de Reims, da França, Nakamura atua como o ala-esquerdo no esquema de Hajime Moriyasu, utilizado a sua velocidade e o pé invertido para criar jogadas. O japonês marcou de fora da área contra a Holanda e deu uma assistência contra a Tunísia.

Mesmo sendo um jogador ofensivo, Nakamura ajuda muito na marcação e deve ser um oponente difícil para o atacante brasileiro que atuar pelo lado direito.

Daichi Kamada

Daichi Kamada – EFE/ Sebastián Mariscal

Meio-campista do Crystal Palace, Daichi Kamada é uma das principais armas ofensivas do Japão neste início de Copa. O meia marcou nas duas primeiras partidas da seleção japonesa, contra Holanda e Tunísia.

Kamada vem se mostrando um articulador do bom futebol praticado pelos japoneses nesse Mundial, além de também ter mostrado uma veia artilheira para decidir partidas.

Ayase Ueda

Ayase Ueda – EFE/ Miguel Sierra

Centroavante do Japão, Ayase Ueda é um atacante de movimentação, que percorre o campo todo, atrai a marcação e abre espaços para a infiltração de seus companheiros. O jogador do Feynord foi o principal destaque na goleada contra a Tunísia, por 4 a 0. Na partida, Ueda marcou duas vezes e deu uma assistência.