Com a atual classificação dos grupos C e F, o adversário do Brasil nos 16 avos de final deve ser ou a seleção holandesa, ou a seleção do Japão. Com o chaveamento de 1ºC x 2ºF e 1ºF x 2ºC, a seleção brasileira ainda espera a última rodada e o confronto contra a Escócia para ter seu oponente definido na próxima fase.

Com base nos dois adversários mais prováveis, a PLACAR aponta cinco destaques das seleções para ficar de olho, em um possível jogo contra o Brasil.

Holanda

Frenkie De Jong

Volante de 29 anos do Barcelona, Frankie De Jong é o principal construtor da equipe comandada por Ronald Koeman. O camisa 21, que atua como um camisa 5 no meio-campo, mostrou ser, nas partidas contra Japão e Suécia, o termômetro do time, que contrla quando a Holanda vai acelerar ou pausar o jogo.

Contra o Brasil, seria fundamental uma marcação bem feita em cima do jogador, para deixá-lo “fora do jogo” e impedir que a Holanda controlasse a posse de bola na partida.

Cody Gakpo

Mesmo vindo de uma temporada abaixo no Liverpool, Cody Gakpo se torna outro jogador quando veste a camisa laranja da Holanda. Anotando dois gols contra a Suécia, o atacante chegou a cinco gols em sete jogos de Copa do Mundo.

O ponta destro, que atua pela esquerda, procura sempre cortar para dentro para achar um passe ou finalizar colocado. Danilo ou Ibañez, qualquer um dos laterais do Brasil, sofreria para parar a versão “Laranja Mecânica” de Gakpo.

Brian Brobbey

Principal novidade na escalação de Koeman contra a Suécia, Brobbey se destacou não apenas pelos dois gols, mas também pela força física. Durante a partida, a zaga sueca sofreu com os pivôs do atacante, que gerava jogo para a Holanda de costas.

O centroavante do Sunderland deve complicar a vida dos zagueiros brasileiros, com seu jogo físico, e pode ser uma das principais armas da seleção europeia.

Japão

Keito Nakamura

Ponta-esquerda do Stade de Reims, da França, Nakamura atua como o ala-esquerdo no esquema de Hajime Moriyasu, utilizado a sua velocidade e o pé invertido para criar jogadas. O japonês marcou de fora da área contra a Holanda e deu uma assistência contra a Tunísia.

Mesmo sendo um jogador ofensivo, Nakamura ajuda muito na marcação e deve ser um oponente difícil para o atacante brasileiro que atuar pelo lado direito.

Daichi Kamada

Meio-campista do Crystal Palace, Daichi Kamada é uma das principais armas ofensivas do Japão neste início de Copa. O meia marcou nas duas primeiras partidas da seleção japonesa, contra Holanda e Tunísia.

Kamada vem se mostrando um articulador do bom futebol praticado pelos japoneses nesse Mundial, além de também ter mostrado uma veia artilheira para decidir partidas.

Ayase Ueda

Centroavante do Japão, Ayase Ueda é um atacante de movimentação, que percorre o campo todo, atrai a marcação e abre espaços para a infiltração de seus companheiros. O jogador do Feynord foi o principal destaque na goleada contra a Tunísia, por 4 a 0. Na partida, Ueda marcou duas vezes e deu uma assistência.