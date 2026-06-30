Ronald Koeman não é mais técnico da Holanda. O treinador de 63 anos anunciou nesta terça-feira, 30, que entregou o cargo após a eliminação na Copa do Mundo. Jogando em Monterrey, no México, a seleção holandesa empatou com Marrocos em 1 a 1 no tempo normal e, após prorrogação, acabou sendo superada na disputa de pênaltis, deixando o mundial nos 16 avos de final.

A informação veio a público por meio de uma nota oficial, postada em conjunto pelo perfil oficial do ex-zagueiro.

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No texto, o técnico pede desculpas aos torcedores pela eliminação precoce no mundial, agradece ao apoio recebido ao longo do ciclo. Ronald ainda ressalta o suporte que teve de sua esposa, Bartira Koeman, que convive com um câncer de mama, o que a impediu de viajar para os Estados Unidos durante a Copa.

Ronald Koeman estava no cargo desde 2023. Essa foi sua segunda passagem a frente da seleção da Holanda. Antes, comandou a Laranja entre 2018 e 2020. Em ambas as passagens, ficou marcado por exibições oscilantes, sendo alvo de críticas frequentes da imprensa neerlandesa.

Ao todo, Koeman treinou a Holanda em 64 partidas, com 35 vitórias, 14 empates e 15 derrotas. Sua melhor campanha no cargo foi o vice-campeonato da Nations League, em 2019.

Ícone do futebol neerlandês, Ronald Koeman foi ídolo da seleção como jogador nas décadas de 1980 e 1990, sendo parte do time que conquistou o único título da história da seleção (a Eurocopa de 1988). É o único homem a passar pelos três gigantes dos Países Baixos (Ajax, PSV e Feyeenoord) como treinador e jogador.

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