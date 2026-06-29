O técnico Hajime Moriyasu, do Japão, acredita que sentimento de dor provocado pelo gol sofrido já nos acréscimos, que decretou a eliminação da equipe diante do Brasil na fase de 16 avos da Copa do Mundo, demorará para cicatrizar.

Questionado sobre a continuidade de seu trabalho à frente da seleção, Moriyasu evitou projetar até mesmo a Copa da Ásia – próxima competição do Japão, marcada para começar em 7 de janeiro de 2027.

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“Pensando na seleção japonesa e no futebol do Japão como um todo, o nosso próximo grande compromisso será a Copa da Ásia, um torneio continental. E o nosso foco total será trabalhar para conquistarmos o título dessa competição. No entanto, a dor desta derrota na Copa do Mundo não será totalmente curada, mesmo que a gente vença a Copa da Ásia ssa ferida não cicatriza completamente”, disse o treinador.

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O Japão saiu vencendo com um gol marcado por Sano, aos 28 minutos da primeira etapa. O placar foi igualado aos nove minutos da segunda etapa, com um gol de cabeça marcado por Casemiro. Quando parecia que o jogo se encaminharia para a prorrogação, o atacante Gabriel Martinelli, que entrou no segundo tempo, virou para o Brasil aos 50.

“Ao término da partida, avaliando a relação de forças com o Brasil, acredito que, sem dúvidas, conseguimos encurtar essa distância. E isso, mais do que focar no que o Brasil fez ou deixou de fazer, me dá a sensação de que o Japão está, com certeza, se aproximando do patamar de elite do futebol mundial. No entanto, o fato de o resultado final ter sido uma derrota, de não termos conseguido consolidar a vitória, evidencia que ainda existe uma diferença real, e tenho plena convicção de que precisamos trabalhar para preencher essa lacuna”, admitiu o treinador.

Um dia antes do confronto, Moriyasu revelou um sentimento de “mirar mais alto” da seleção nacional, comparando com campanhas anteriores, citando esta como uma oportunidade única pela chance de eliminar um time cinco vezes campeão do torneio.

A campanha japonesa começou com um empate por 2 a 2 diante da Holanda. Depois, houve uma goleada por 4 a 0 contra a Tunísia e, por fim, um empate por 1 a 1 diante da Suécia. Esta foi a primeira derrota do país no torneio.

A melhor campanha na história das Copas segue sendo a fase de oitavas de final. A seleção asiática alcançou esse feito em quatro edições: 2002 (sendo o país-sede), 2010, 2018 e 2022.

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