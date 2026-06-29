O técnico Carlo Ancelotti disse que planejava utilizar Neymar durante a prorrogação na vitória por 2 a 1 da seleção brasileira contra o Japão nesta segunda-feira, 29, no NRG Stadium, em Houston, que classificou o país às oitavas de final da Copa do Mundo. Segundo Ancelotti, o jogador já havia sido avisado sobre os planos, frustrados pelo gol de Martinelli nos acréscimos.
“Sim, estávamos pensando [na prorrogação]. Era uma conversa nossa [a utilização do Neymar]. Falei para ele que, se o jogo continuasse empatado até os 60 minutos, eu o colocaria em campo. Replanejamos para depois, caso a partida seguisse conforme o que havíamos previsto. O Neymar não entrou, mas está tudo certo com ele. Ele está muito bem”, disse Ancelotti.
O Brasil saiu perdendo no primeiro tempo, mas virou a partida nos 45 minutos finais com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli. Durante o confronto, Ancelotti realizou quatro alterações: as entradas dos volantes Fabinho, Danilo Santos, além dos atacantes Endrick e Martinelli.
Um dia antes, Ancelotti deu sinais de que pode utilizar Neymar por mais tempo explicando que o jogador já reúne melhores condições físicas, mas as circustâncias da partida iriam ditar o seu aproveitamento.
Recuperado de uma lesão grau 2 na panturrilha direita, o camisa 10 do Brasil estreou nesta Copa do Mundo na última quarta, 24, atuando por cerca de 15 minutos contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami.
O jogador entrou aos 30 minutos do segundo tempo no lugar de Matheus Cunha. Esse foi um claro indicativo de que Ancelotti o vê como um falso 9, atuando mais perto do gol, para utilizar a sua habilidade.
A movimentação em pouco mais de 15 minutos não foi a suficiente para saber se o jogador terá mais chance pelo setor e Cunha passará a atuar no lugar de Lucas Paquetá. Autor das cobranças de faltas e escanteios, um chute para o gol foi o máximo que conseguiu quando entrou com a partida já definida.
Neymar tem oficialmente quatro Copas do Mundo no currículo, com 14 partidas, oito gols marcados e três assistências. O camisa 10 se juntou a Djalma Santos (1954 a 1966), Pelé (1958 a 1970) e Cafu (1994 a 2006), todos com quatro Copas disputadas.