O experiente técnico italiano Carlo Ancelotti usou de bom humor para despistar sobre a escalação da seleção brasileira para a decisiva partida contra o Japão. Questionado se manteria o mesmo time que venceu por 3 a 0 a Escócia, no último duelo da fase de grupos, o treinador italiano sorriu e respondeu:

“Não quero dar a escalação. Não quero que vocês vão para o estádio tranquilos (risos)”, disse, arrancando risos dos jornalistas presentes. “Se dou a escalação agora, vocês ficam tranquilos. Vou pensar um pouco mais, aí vocês pensam mais também”, completou em seguida.

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Perguntado se indefinição não poderia “tirar o sono” dos jogadores, Ancelotti voltou a brincar:

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“Não (risos). O jogador que vai jogar já sabe, assim como aquele que não vai jogar também. Essas definições são tratadas em conversas individuais. Então o jogador vai dormir muito bem, melhor do que o treinador”.

A seleção brasileira fez na manhã deste domingo, 28, no Shell Energy Stadium, o único treino antes do confronto que ocorre nesta segunda-feira, 29, no NRG Stadium.

Com apenas os 15 minutos iniciais abertos para a imprensa, o técnico Carlo Ancelotti não deu sinais da equipe titular, reservando apenas os dois últimos minutos da atividade para os trabalhos com bola, um “bobinho”.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Klaus Richmond | Jornalista (@klausrichmond)

PLACAR apurou que, apesar de evitar dar sinais, Ancelloti está inclinado a repetir contra o Japão o time que venceu os escoceses. Sendo assim, essa será a primeira vez em 15 jogos no comando do Brasil que o Mister utilizaria os mesmos 11 inicias do jogo anterior.

A única ausência, segue sendo a de Raphinha, que se recupera de lesão na coxa direita sofrida no jogo contra o Haiti, no dia 19 de junho. Rayan assumiu a vaga dele contra os escoceses e teve boa participação nas tramas ofensivas.

A seleção se classificou em primeiro lugar do Grupo C, com sete pontos conquistados, o que a coloca frente a frente com o Japão, segundo colocado do Grupo F, também com sete pontos. O vencendor do confronto pode pegar Costa do Marfim ou Noruega na próxima fase.

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