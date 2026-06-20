Neste sábado, 20, o atacante Raphinha foi submetido à exame de imagem que cofirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita do atleta. Conforme comunicado da CBF, “o jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível.”

Raphinha sentiu dores na região aos 39 minutos do primeiro tempo da vitória brasileira sobre o Haiti, na última sexta-feira, 19. Àquela altura, o próprio atacante fez sinal ao banco para ser substitúido.

Seleção pode convocar outro no lugar de Raphinha?

Caso Raphinha não se recupere da lesão e precise ser cortado da seleção, ele não poderá ser substituído por novo convocado.

Isso porque, o prazo da Fifa para trocar jogadores um dos 23 jogadores de linha é de 24 horas anteriores à estreia na Copa do Mundo. No caso do Brasil, seria no dia 13, quando enfrentou a seleção do Marrocos.

Sendo assim, Ancelotti terá que solucionar a ausência de Raphinha com as opções que tem à disposição no ataque, como Endrick, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique e Rayan.