O técnico Carlo Ancelotti deu sinais de que pode utilizar Neymar por mais tempo na partida decisiva contra o Japão nesta segunda-feira, 29, às 14h (de Brasília), em duelo pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo, no NRG Stadium, em Houston. Segundo Ancelotti, o jogador já reúne melhores condições físicas, mas as circustâncias da partida irão ditar o seu aproveitamento.
“Bom, o Neymar está evoluindo muito bem. Na última semana, apresentou uma evolução significativa e tem treinado bastante. A única pena é que, até então, ele não pôde participar de todos os treinamentos conosco. Agora, porém, ele já tem condições de atuar por mais tempo do que aqueles 15 minutos, naturalmente”, inicou dizendo.
“Ele está muito bem. A utilização dele vai depender bastante do contexto da partida e de como o jogo se desenvolver”, completou.
Recuperado de uma lesão grau 2 na panturrilha direita, o camisa 10 do Brasil estreou nesta Copa do Mundo na última quarta, 24, atuando por cerca de 15 minutos contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami.
O jogador entrou aos 30 minutos do segundo tempo no lugar de Matheus Cunha. Esse foi um claro indicativo de que Ancelotti o vê como um falso 9, atuando mais perto do gol, para utilizar a sua habilidade.
A movimentação em pouco mais de 15 minutos não foi a suficiente para saber se o jogador terá mais chance pelo setor e Cunha passará a atuar no lugar de Lucas Paquetá. Autor das cobranças de faltas e escanteios, um chute para o gol foi o máximo que conseguiu quando entrou com a partida já definida.
Em rápida conversa com o ex-jogador Denílson, comentarista da Rede Globo, ele se mostrou satisfeito com o retorno: “muito nervoso, mas feliz, deu tudo certo. Estou 100%, vamos embora, obrigado.
Ancelotti, por sua vez, elogiou o veterano por seu esforço: “o Neymar teve a oportunidade de jogar porque merecia, trabalhou, treinou para jogar. Ele pode ajudar a equipe por suas características. Jogou bem os poucos minutos em que jogou.” Em seguida, rejeitou qualquer tipo de discurso motivacional.
“O Neymar não precisa de motivação nenhuma para jogar. Nenhum jogador aqui precisa de motivação para jogar com a camisa do Brasil. E a mesma coisa vale para o Neymar. Ele tem a mesma paixão de menino para jogar futebol. Ele pode jogar o quanto quiser.”
Neymar agora tem oficialmente quatro Copas do Mundo no currículo, com 14 partidas, oito gols marcados e três assistências. O camisa 10 se juntou a Djalma Santos (1954 a 1966), Pelé (1958 a 1970) e Cafu (1994 a 2006), todos com quatro Copas disputadas.