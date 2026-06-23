Neymar enfim está recuperado da lesão na panturrilha direita. O camisa 10 do Brasil deve estrear nesta Copa do Mundo nesta quarta-feira, 24, contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami. O dilema de Carlo Ancelotti agora é onde encaixar o jogador no ataque.

O atacante participou normalmente dos últimos dois treinos da seleção brasileira e, ainda que comece no banco de reservas, deve entrar no segundo tempo da partida.

A lesão de Raphinha, titular pela ponta direita não seria exatamente preenchida por Neymar. Luiz Henrique, Rayan e Gabriel Martinelli brigam diretamente por essa vaga no setor. De todo modo, Matheus Cunha deve começar na vaga de falso 9, quase como um centroavante.

Onde encaixar Neymar

E é na posição de Matheus Cunha que Neymar poderia ser utilizado. Em entrevista à PLACAR, em janeiro deste ano, para a edição 1531, Ancelotti defendeu que jogador de maior talento deve ser utilizado mais próximo do gol. Da mesma forma em que os pontas se desgastam mais para compor o sistema defensivo.

“Acredito que Neymar tem que jogar mais centralizado e não como extremo. Os extremos no futebol de hoje são jogadores que precisam ajudar no sistema defensivo. Quando você joga mais por dentro, o trabalho defensivo é muito menor. Também acho que jogador com muito talento tem que jogar mais perto do gol para marcar gols”, disse Ancelotti.

Lucas Paqueta, que atua em uma posição entre os dois pontas, é também uma das opções para Neymar. O jogador, inclusive, foi substituído por Matheus Cunha no primeiro jogo e por Martinelli no segundo. Neymar, aí com uma maior responsabilidade de armação, poderia ser utilizado por ali.

Matheus Cunha, camisa 9, comentou a disputa entre os atacantes por uma vaga no ataque:

“Posso abrir para vocês que somos um grupo de amigos. É duro ser amigo em uma competitividade tão grande, mas vemos isso de uma forma muito positiva”, disse o jogador após a vitória contra o Haiti. “Não me considero centroavante, mas vestindo a 9 e jogando naquele lugar, acaba que temos que disputar posição em certos momentos.”

Calendário da seleção brasileira

A seleção brasileira treinou nesta terça em Nova Jersey e embarca para Miami ainda nesta tarde. No começo da noite, Ancelotti e Matheus Cunha participarão da entrevista coletiva oficial da véspera da partida.

Brasil e Marrocos lideram o Grupo C da Copa do Mundo, com 4 pontos em dois jogos: a seleção brasileira tem vantagem por dois gols de saldo.